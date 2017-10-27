Yeni uygulama başlıyor! Artık Nüfus Müdürlükleri verecek

Zira, şimdiye kadar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen pasaportlar ile sürücü belgelerini de artık Nüfus Müdürlükleri verecek. Resmi Gazete’de bir süre önce yayınlanan yönetmelikle, kurumlar arası görev-yetki devir işlemi yapıldı.

İl ve ilçe Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüğü yetkilileri de, yeni dönemle ilgili hazırlık yapmaya başladı. Bunun yanı sıra, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de şimdiye kadar yaptıkları işlemlerle ilgili, Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüğü personeline bilgi veriyor.

Yeni uygulama kapsamında gri (Hizmet Damgalı) ve yeşil (Hususi) pasaportların tamamı 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce, umuma mahsus bordo renkli pasaportların tamamı ve ehliyet işlemleri İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından gerçekleşecek.

Yeni düzenlemeyle Başiskele ve Derince ilçeleri dışında tüm ilçelerdeki Nüfus Müdürlükleri, bordo pasaport ile sürücü belgesi işlemlerini yapacak. Gri ve Yeşil Pasaport almak isteyenler ise, ilçelere değil başvurularını Kocaeli Valiliği Kompleksi’nde İl Nüfus Müdürlüğüne yapacak.

600 BİN PASAPORT, 650 BİN SÜRÜCÜ BELGESİ DEVİR

Yeni düzenlemeye geçişle ilgili olarak, Emniyet Müdürlüğü’ndeki alt yapı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri’ne kurulacak. Bu kurulumun yürütülmesi İçişleri Bakanlığı’nca sağlanacak.

Bu devir işlemleri kapsamında yaklaşık 600 bin pasaport arşiv dosyası ile 650 bin civarında da sürücü belgesi arşiv dosyası il ve ilçe Nüfus Müdürlüklerine devrediliyor. Pasaport ve sürücü belgesi çalışma alanlarına dair planlamalar ise, tüm il ve ilçe Nüfus Müdürlüklerince hazır hale getiriliyor. Kasım ayında kurulacak teknik altyapı ile uygulama 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmiş olacak. Bu kapsamda içişleri bakanlığınca ilimizde sözleşmeli olarak (KPSS) 27 personel ataması gerçekleştirildi. Genel uygulamaya kadar Nüfus personelinin emniyet müdürlüklerinde işbaşı eğitimi yapmak üzere programları hazırlandı. 30 Ekim Pazartesi gününden itibaren bu eğitimlere başlayacak. Öte yandan genel uygulamanın yılbaşından itibaren başlaması ile bu kez Pasaport ve sürücü belgelerinde görevli Emniyet Müdürlüğü personeli nüfus müdürlüklerinde yeterli bir süre bulundurulacak. Hazırlık çalışmaları kapsamında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Nevzat Gilan, pazartesi günün itibaren 4 gün Antalya’da gerçekleşecek olan eğitimime katılacak. Bu yeni değişim, mevcut düzen de geniş kesimi etkileyecek. Halen 42 Evler’de Emniyet Müdürlüğü çevresinde bulunan fotoğrafçılar, iş takipçileri ve fotokopiciler de kendilerine yeni düzen kurmak zorunda kalacak.

Şennur YILDIZ