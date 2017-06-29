Yeni Vali Aksoy: “Kocaeli, Türkiye’nin en nadide ili”

Diyarbakır’dan Kocaeli’ye atanan Vali Hüseyin Aksoy ayağının tozuyla ilimiz geldi. Makamına oturan çiçeği burnunda Vali Hüseyin Aksoy, “Kocaeli Türkiye’nin en nadide illerinden birisi” dedi.

Valiler Kararnamesiyle ilimizde 3 yıl görev yapan Hasan Basri Güzeloğlu’nun Diyarbakır’a atanmasının ardından Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu bu sabah 10.00’da ilimizden ayrıldı. Yine Valiler Kararnamesiyle Diyarbakır’dan Kocaeli’ye atanan Vali Hüseyin Aksoy saat 16.00 itibarıyla ilimize gelerek makamına oturdu. Vali Aksoy’u karşılamaya Vali yardımcıları, EDOK Komutanı Metin Gürak, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Körfez İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Şoförler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kırım Tatarları Federasyon Başkanı İbrahim Vefa Aracı ve Valilik personeli katıldı.

KOCAELİ NADİDE BİR İL

Kocaeli Valiliğine aracıyla giriş yapan çiçeği burnunda Vali Hüseyin Aksoy, kapıda kendisini karşılayanlarla selamlaştı. Ardından makam koltuğuna oturarak basına poz verdi. Vali Aksoy, daha sonra Akçakoca toplantı salonuna gelerek burada ilk açıklamasını gerçekleştirdi.

Aksoy şunları söyledi: “Son valiler kararnamesi ile Diyarbakır’dan Kocaeli’ye atandım. Sabah 09.30 itibarıyla Diyarbakır Valiliği görevimden ayrıldım şu saat itibariyle Kocaeli Valiliği görevindeyim. Kocaeli Türkiye’nin en nadide illerinden birisi. İstanbul illerinden sonra ne fazla sanayi kuruluşuna sahip bir il. Türkiye’nin en önemli illeri başında geliyor. Çok fazla sanayi kuruluş var. Özellikle Kocaeli’nin geçmişten beri süre gelen projesi ve çalışması var.

"GÖREV YAPMAKTAN ONUR DUYACAĞIM"

Bizden önce bu çalışmalarda yer alan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bize düşen bu çalışmaları biraz daha geliştirmek. KOÜ ve GTÜ ile 88 bini aşan öğrenciye sahip. Üniversiteler kent ekonomisine katkı sağlıyor. Bu tür üniversiteler her ilde yok. Limanlarıyla, lojistikleriyle çok önemli bir il. Doğal güzelliği ve tarihi ile turizm kenti olma yolunda. Yerel yönetimler ve belediyelerle çok daha iyi yerlere gelecek. Kurumlarımızı fırsat buldukça ziyaret edeceğim. Önümüzde yapacağımız süreçleri konuşacağız. Başlanan projeleri takip edeceğim. Önümüzde ki dönemde bu çalışmaları STK, odalarımız ve borsalarımızla istişare yapacağız. Kocaeli’de görev yapmaktan büyük onur duyacağımız ifade ediyorum.”

Yeni Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy kimdir?

1963 yılında Trabzon Sürmene'de doğdu. 1984 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Aksoy, 2014 yılından beri Diyarbakır Valisi olarak görev yapıyordu. Vali Aksoy, resim öğretmeni Hülya hanım ile evli ve 1 çocuk babasıdır.

Çiğdem ARMAĞAN