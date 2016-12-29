Yeni yılda 4 büyük proje

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit’in 2017 yılının bahar aylarında 4 büyük ve çok önemli proje ile tanışacağını, bu projeler bittiğinde İzmit’in örnek bir kent haline geleceğini söyledi.

İHALEİLER YAPILDI İzmit Belediyesi’nin önümüzdeki yıl içinde tamamlanacak 4 büyük projesi şunlar: 1)Kültür Tepesi, 2)- Aquapark, 3)Deprem Müzesi, 4)- Sanal Gerçeklikler Küresi. Başkan Doğan Kapanca Sokak’ta işin sonuna gelindiğini, Kültür Tepesi 2’nci Etap Projesi’nin önümüzdeki yılın ilk aylarında biteceğini açıkladı. Kocaeli’nin ilk Su Parkı da Tepeköy’de yapılacak. İhalesi yapıldı, 150 günde bitecek. İzmit Belediyesi’nin Cephanelik Alanı’ndaki iki büyük projesi de Deprem Müzesi ve Sanal Gerçeklikler Küresi olacak. Bu büyük projelerin ihalelerinin yapıldığını, 2017 yılının ilk yarısı içinde biteceğini belirten Doğan, “2017 yılı İzmit için verdiğimiz büyük sözleri yerine getirdiğimiz bir yıl olacak. Bütün İzmitlilere yeni yılda sağlık ve mutluluk diliyorum.” dedi.

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