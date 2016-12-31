Yeni yılda tramvayımız, yeni stadımız olacak

Artık 2017 yılının, yeni bir yılın içindeyiz. Elbette beklentilerimiz var.

YENİ STAD BİTİYOR

2017 yılının ilk yarısı içinde, Alikahya Bölgesi’nde yapılan 33 bin seyirci kapasiteli yeni şehir stadyumunun tamamlanmasını bekliyoruz. Büyük olasılıkla Kocaelispor bu sezon da son maçlarının bir bölümünü yeni statta Gelecek sezon İsmetpaşa tarihe karışacak, bütün maçlar yeni statta oynayacak.

TRAMVAYLA GEZECEĞİZ

2016 yılında kent için büyük sıkıntı yaratan tramvay bu yıl tamamlanmış olacak. Büyük olasılıkla yaz başından itibaren İzmit’te Otogar ile Sekapark arasında tramvay yolculuğu başlayacak. Akçaray’ın hizmete girmesiyle İzmit trafiği ve şehiriçi ulaşımında nasıl gelişmeler yaşanacağını da birlikte göreceğiz.

YENİ YOL İNŞAATLAR

2017 yılında Büyükşehir Belediyesi D-100 İzmit geçişindeki mevcut sorunları ortadan kaldırmaya yönelik büyük bir projenin uygulamasına başlayacak. Yine bu yıl D-100 Köseköy Kavşağı’nda battı-çıktı inşaatının başlamasını bekliyoruz. Otogar Köprülü Kavşağı, Kandıra yolu ikileme inşaatı devam edecek. Kentimiz açısından çok büyük önem taşıyan Güney Marmara Otoyolu’nun inşaatına da bu yıl içinde başlanmasını umut ediyoruz.

TREN VE UÇAK İSTERİZ

Kocaeli kenti, 2016 yılında tren ve uçaktan yararlanamadı. Bu yeni yılda eskisi gibi banliyö trenlerinin çalışmasını, İzmit Cengiz Topel Havaalanı’ndan Türkiye’nin çeşitli illerine uçak seferlerinin başlamasını bekliyoruz.

İZMİT’TE YENİ PROJELER

Yine bu yıl İzmit Belediyesi’nin çok önemsediği bazı projeler tamamlanacak. Kültür Tepesi projesi bitecek. Tepeköy’de bir Su Parkımız olacak. Cephanelik alanında bir Deprem Müzesi ve Sanal Gerçekler İstasyonu hizmete açılacak.



YENİ DEVLET HASTANESİ

Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yeni binasının da bu yıl içinde açılması bekleniyor. Cephanelik alanında Şehir Hastanesi inşaatı devam edecek. Şehir Hastanesi, 2018’de hizmete girecek.

TRAMVAY GELİYOR

2016 yılında sürekli tramvay yolu inşaatı konuşuldu. Bu yıl yaz aylarından itibaren bu raylar üzerinde tramvay çalışmaya başlayacak. Şehiriçi ulaşımına ve kent trafiğine nasıl etki edeceğini de tramvay çalışmaya başladıktan sonra göreceğiz.

