Yeni yılda yeni huzur evi ve huzurevi köyü

2016 yılının son günlerinde yeni yıla özel üyelerle yemek organizasyonu gerçekleştiren Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanı Olcay Ilıcalı yaşlıları çok mutlu edecek müjdeli haberi verdi.

HAZİRAN AYINDA ATEMELİ ATILACAK

Başkan Ilıcalı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün 2017 yılı yatırımları çerçevesinde Turgut Mahallesi Tüysüzler Sokak’taki 23 yıllık eski huzurevinin yıkılarak yerine daha modern bir proje ile yeni huzurevi yapılacağını açıkladı. Ilıcalı, 2017 Mart ayında bütçesi hazırlanacak olan tesisin en geç Haziran ayında temelinin atılıp 1 yıl gibi bir süre içerisinde hizmete açılabileceğinin müjdesini verdi. Öte yandan Yuvacık’ta yaşlılar için Huzurevi Köyü (Yaşlıevi) Projesi de planlanıyor. Proje hayata geçerse Türkiye’de bir ilk olacak. Doğa içinde Tek kattan oluşan içinde tüm sosyal ve kültürel aktivite ve yatırımların yer alacağı bir tesis olacak.

90 ÜYE KATILDI

Kocaeli Huzurevi Derneği’nin dernek yöneticilerine ve üyelerine yönelik düzenlediği geleneksel yılbaşı yemeği Real AVM yanındaki İntiba Döner’de gerçekleşti. 90 kişinin katıldığı yemekte sağlık, başarı, barış dolu bir yıl dilekleri yapıldı. Kocaeli Huzurevi Derneği Başkanı Olcay Ilıcalı Yönetim Kurulu Başkanı Rukiye Özdoğan, Gülseven Moralı, İncide Dayı, Erten Kalelioğlu, Gamze Gümüş, Halide Yıldız, Sema İnanç, Ayşe Öz’ün organizasyonundaki yemek Yaşlı Köyü’nün müjdesi ile üyeleri de oldukça mutlu etti. Dernek Başkanı Olcay Ilıcalı “Yaşlılarımızın yeni taşındıkları huzurevinin fiziki şartları çok güzel. Başta Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkürler. 2017 yılı üyelerimizle yine yaşlılarımızın yeni projelerle hizmet etmeye çalışacağız.” dedi.

Şennur YILDIZ

