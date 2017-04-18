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Yeni Yüksek Gerilim Hattı için ÇED var.. Kocaeli'de nerelerden geçecek?

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Yeni Yüksek Gerilim Hattı için ÇED var.. Kocaeli'de nerelerden geçecek?
Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(TEİAŞ), yılbaşında karlı günlerde yaşanan büyük elektrik sorununun bir daha yaşanmaması için  Akçakoca-Karasu-Çekmeköy güzergahından 180 kilometre uzunluğunda yeni Yüksek Gerilim Hattı çekilmesini kararlaştırdı.

47 KİLOMETRESİ İLİMİZDEN

Yüksek demir direklerle geçirilecek 380 kV’lik yüksek gerilim hattının 47 kilometresi ilimiz sınırlarından geçiyor.  Direklerin dikileceği alanlar kamulaştırılacak, hattın iki yanından 2.5’ar km.’lik, toplam 5 kilometrelik koridor oluşturulacak. Kamulaştırma bedellerini TEİAŞ bünyesinde oluşturulacak takdir komisyonu belirleyecek. Yeni yüksek gerilim hattının 90 milyon TL’ye malolacağı hesaplanıyor. 

PERŞEMBE ÇED VAR

Yüksek gerilim hattının ilimizden geçen bölümü ile bilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) halkı bilgilendirme toplantısı perşembe günü saat 10.00’da Fuar alanı içindeki Sivil Toplum Merkezi’nde başlayacak. ÇED sürecinin tamamlanmasının ardından inşaatın başlaması bekleniyor.

180 KİLOMETRE

Akçakoca ile Çekmeköy arasındaki hatta toplam 180 kilometre uzunluğunda yeni yüksek gerilim hattı çekiliyor. Yeni hattın tamamlanmasıyla bölgede elektrik arızalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. 

İLİMİZDE NERELERDEN GEÇECEK?

Yeni yapılacak Yüksek Gerilim Hattının 47 kilometrelik bölümü ilimizden geçecek ve kamulaştırma yapılacak. Açıklanan güzergaha göre, bu hattan etkilenecek ilimizdeki yerleşim birimleri şunlar:

KANDIRA: Sarıgazi, Karlı, İnecik, Pelitpınarı, Seyitaliler, Sarıcaali, Sinanlıbinallı, Sarıahmetler, Elmacık, Topluca, Kocakaymaz, Goncaaydın(Saltıklar),Hüdaverdiler, Sepetçi, Üğümce, Karadivan, Şerefsungur, Deliveli, Çalyer, Akçağıl, Nasuhlar, Tatarahmet, Çakmaklar.
İZMİT: Bulduk. 
DERİNCE: Terziler, Karagöllü.
KÖRFEZ: Alihocalar.
GEBZE: Duraklı, Hatipler, Ahatlı, Mudarlı.
 

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