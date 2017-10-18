Yeni bir otobüs hattı açılıyor

Bu hatta çalışacak otobüsler için 10 yıllık kira için muhammen bedel 15.500 TL olarak belirlendi. 1 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da yapılacak ihale ile bu hatta 10 yıl süreyle toplu taşıma yapılacak firma belirlenecek.

