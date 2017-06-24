  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Kocaeli 26 °C

Yenicuma geçidi genişletiliyor 

»
Yenicuma geçidi genişletiliyor 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Haziran sabahı itibariyle İzmit’te başlattığı yeni trafik düzeni her geçen gün biraz daha yerleşiyor.

Yeni trafik düzeninin eskisine oranla daha iyi olduğu konusundaki kanaat de yerleşiyor. Bu arada uygulamada ortaya çıkan bazı sorunlar için de rötuş yapılıyor. 

6 METRE GENİŞLEYECEK

Yeni trafik düzeni uygulamasında önemli bir rolü bulunan, çok dar olan Yenicuma Camii karşısındaki eski demiryolu geçidinde 6 metrelik genişleme çalışması yapıldı. Cumhuriyet Caddesi’nden gelen araçların Hürriyet Caddesi veya Abdurrahman Yüksel Caddesi’ne çıkışını sağlayan geçidin genişlemesi ile trafik burada rahatlayacak. Bayramda kazı çalışması yasaklandığı için, geçitteki genişletme çalışmasının bugün tamamlanması bekleniyor.
 

Bu haber toplam 1024 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adım adım çile24 Haziran 2017 Cumartesi 10:57
  • Protokol ve siyasilerden bayram mesajları 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:43
  • Yenicuma geçidi genişletiliyor 24 Haziran 2017 Cumartesi 10:30
  • Bayramda parkomatlar ücretsiz24 Haziran 2017 Cumartesi 10:19
  • Kocaeli'de bayram namazı kaçta kılınacak?24 Haziran 2017 Cumartesi 09:46
  • Trafik kilitlenince çareyi böyle buldular24 Haziran 2017 Cumartesi 09:01
  • Tramvay da arızalanır24 Haziran 2017 Cumartesi 09:00
  • SEDAŞ açıkladı! O kesintiler iptal24 Haziran 2017 Cumartesi 00:09
  • Zabıta’dan şeker denetimi23 Haziran 2017 Cuma 23:55
  • İnternetin fenomen kareleri23 Haziran 2017 Cuma 21:57
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • Hereke Marina Cafe
    • Masala Kebap
    • Paşadağ Şelale Restaurant
    • Kartepe Saklı Vadi Restaurant
    • Safran Restaurant
    • Gaziantepli BEYHAN
    • Seka Sahil Restoran
    • Sırça Köşk Restaurant
    • Közz Ocakbaşı
    • Beyzade Kebap
    • Köseoğlu
    • Çınar Lokantası
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti