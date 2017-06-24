Yenicuma geçidi genişletiliyor 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 12 Haziran sabahı itibariyle İzmit’te başlattığı yeni trafik düzeni her geçen gün biraz daha yerleşiyor.

Yeni trafik düzeninin eskisine oranla daha iyi olduğu konusundaki kanaat de yerleşiyor. Bu arada uygulamada ortaya çıkan bazı sorunlar için de rötuş yapılıyor.

6 METRE GENİŞLEYECEK

Yeni trafik düzeni uygulamasında önemli bir rolü bulunan, çok dar olan Yenicuma Camii karşısındaki eski demiryolu geçidinde 6 metrelik genişleme çalışması yapıldı. Cumhuriyet Caddesi’nden gelen araçların Hürriyet Caddesi veya Abdurrahman Yüksel Caddesi’ne çıkışını sağlayan geçidin genişlemesi ile trafik burada rahatlayacak. Bayramda kazı çalışması yasaklandığı için, geçitteki genişletme çalışmasının bugün tamamlanması bekleniyor.

