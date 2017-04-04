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Yenicuma Parkı’nda yeni işletmeci başladı

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Yenicuma Parkı’nda yeni işletmeci başladı
İzmit Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak üzerinde, Yenicuma Camii Parkı içinde bulunan çay bahçesinin işletmecisi dün itibariyle değişti.

10 yıldır çay bahçesi ve büfeyi işleten Suat Okuyucu, kendisine ait malzemeleri toplayıp, işyerini son ihaleyi kazanan yeni işletmeci Muhammed Şengöz’e devretti.

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KİRA DÖRT KAT ARTTI

Eski işletmeci, 14 metrekare kapalı alanı bulunan çay bahçesini aylık 5.150 TL karşılığında işletiyordu. Son ihalede yeni işletmeci aylık 20.250 TL kira taahhüt etti. İşletmeci Şengöz ihale şartnamesi gereği 3 yıllık kira bedeli 729 bin TL’yi önceki gün İzmit Belediyesi’ne yatırdı ve tesisi resmen devraldı.

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YENİLENİYOR

Yenicuma Camii bahçesindeki kafe, 3 gün kapalı kalacak. Yeni işletmeci Muhammed Şengöz, bu süre içinde yaklaşık 200 bin TL yatırımla tesisin yenileceğini yeni masa, sandalye ve demirbaşlar alacaklarını söyledi. Çay bahçesi hizmete girdiğinde 20 kişi çalışacak.

Şennur YILDIZ

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