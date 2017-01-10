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Yenicuma’da ihale yeniden iptal

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Yenicuma’da ihale yeniden iptal
İzmit Belediyesi’nin Yenicuma Camii çay bahçesinde yine 3 yıllık peşinat ödenmediği için ihale iptal oldu. Fevziye Camisi'nin tuvaletlerinde ise bu süre 13 Ocak Cuma günü sona eriyor. 

İzmit Belediyesi’nin üç kez ihaleye çıktığı Yenicuma Camii çay bahçesi işletmesi ihalesi yine iptal oldu. İhalede en yüksek fiyatı veren Orhan Çalışkan 3 yıllık peşinat olan 720 bin TL’yi yatırmadığı için bankaya teminat olarak yatırdığı 10 bin 800 TL Belediye kasasına gelir olarak aktarıldı. 

DÖRDÜNCÜ KEZ İHALEYE ÇIKACAK
İzmit Belediyesi Yenicuma Camii çay bahçesi için yeniden önümüzdeki günlerde ihale hazırlıklarına başlarken, çay bahçesinin ilk ihalesinde muhammen bedel  6 bin 500, ikincisinde muhammen bedel 43 bin TL, son ihaleyi de muhammen bedel  10 bin TL’den çıkmıştı.

FEVZİYE TUVALETLERİNDE SÜRE  13 OCAK CUMA GÜNÜ SONA ERİYOR
İzmit belediyesi Belediyesinin Fevziye Camii tuvaletleri için tanıdığı süre ise  13 Ocak  Cuma günü sona eriyor. İhale de en tüksek teklif veren kişinin peşinatı  mesai saatine kadar yatırıp yatırmayacağı merakla bekleniyor. 

Şennur YILDIZ
 

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