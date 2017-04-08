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Yenicuma'da yeşil siyah dönemi

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Yenicuma'da yeşil siyah dönemi
Muhammet Şengöz’ün yeni işletmecisi olduğu Yenicuma çay bahçesi bugün yeniden hizmete açıldı. Çay bahçesinin yeni konsepti Kocaelispor'un renkleri yeşil- siyah olacak.

ÇAY BAHÇESİNE 1 MİLYON TL’LİK YATIRIM YAPTI
17 metrekare kapalı, 400 metrekare açık alanı bulunan Yenicuma çay bahçesi 100 masa 400 sandalye 20 personel ile hizmet vermeye başladı. Çay bahçesi sabah saat 07.00 ile akşam saat 00.00 arasında açık olacak.

RENKLER YEŞİL- SİYAH OLACAK

İşletmeci Muhammet Şengöz gazetemize yaptığı açıklamada “Biz Kocaeliliyiz.  Bu şehirde doğduk büyüdük. Çay bahçesinde tüm konseptimiz masa, sandalye, tente personel kıyafetimize kadar Kocaelispor olacak. Yenicuma çay bahçesine 1 milyon TL’lik bir yatırım yaptım. Eksikler bir hafta içinde tamamlanıp hizmet kalitesini artırmak için yeni sunumlar ve dekorlar da ilave edilecek. Yine halkın talebi karşısında ücretlerde hiçbir değişiklik olmayacak. Gözleme yapan hanımlar, tost, hamburger, simit, poğaça gibi yiyecekler yine bulunacak. Önümüzdeki günlerde müşterilerimize sürpriz bir hizmet de sunacağız.” dedi.

Şennur YILDIZ
 

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