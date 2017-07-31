Yenicuma’nın geçici mescidi

İzmit’in tarihi miraslarından, Mimar Sinan’ın eseri Yenicuma Camii’nde (Pertevpaşa) iki yıl sürecek restorasyon çalışması için hazırlıklar sürüyor.

İzmit’in en önemli tarihi miraslarından, Mimar Sinan’ın eseri Yenicuma Camii’nde (Pertevpaşa Camii) restorasyon çalışmaları için geri sayım hızlandı.

Ramazan ayının sonrasında başlaması planlanan, ancak cami bahçesine yapılacak prefabrik mescidin bitirilmemesi nedeniyle geciken çalışmalar için artık mazeret kalmadı. Yenicuma Camii’nin bahçe kısmına, vatandaşın cami kapandığında ibadetlerini gerçekleştireceği geçici mescidin yapımına başlandı.

İKİ HAFTA SÜRECEK

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak ve 2 yılda bitirilmesi planlanan Restorasyon nedeniyle Yenicuma Camii ibadete kapatılacak.

Cami cemaatinin ibadetlerini yapabilmesi için Yenicuma Camii’nin giriş bölümünde bahçenin batı tarafındaki 300 metrekarelik alana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce prefabrik mescit yapılıyor.

Yaklaşık 300 metrekare büyüklüğünde olacak mescit için ekipler, zeminle irtibatı kesmek adına önce platform oluşturdu. Profiller döşenirken, kapalı mekanın iki haftalık süre içinde bitirilmesi planlanıyor. Ağustos ayının sonlarına doğru tamamlanması planlanan mescit bittiğinde, cami de ibadete kapanacak. Bu şartlarda, 1 Eylül’deki Kurban Bayramı namazı bu mescitte kılınacak. Ya da, bayram namazı da cima de kılındıktan sonra restorasyon çalışmalarına start verilecek.

Kerim YAVUZ