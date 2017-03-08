Yenicuma'nın kazananı belli oldu

Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:2’de bulunan, dördüncü kez 10 bin TL’den ihaleye çıkan 14 metrekarelik çay ocağı için bu kez Muhammet Şengöz isimli işletmeci 20 bin 250 TL teklif vererek ihaleyi alan kişi oldu.

Şengöz de 10 bin 800 TL teminatı yatırmazsa ihale yeniden iptal olacak.

Bugün gerçekleşen ihaleye mevcut işletmeci Suat Okuyucu, Ecem Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Kargo Taşımacılık LTD.ŞTİ adına Muhammet Şengöz, Buluş Başyurt ve Serkan Çırak ile birlikte 4 kişi katıldı. İptal olan ve dördüncü kez çıkılan ihale bu kez yine açık arttırma ile başladı. 5 oturum sonra Muhammet Şengöz ile Serkan Çırak arasında çekişme yaşandı. Kapalı zarflarda son tekliflerde Şengöz 20 bin 250, Çırak ise 18 bin 300 TL teklif verdi.

Mülkiyeti İzmit Belediyesi’nde olan Yeni Cuma çay ocağı ihalesinde son teklifi 20 bin 250 TL ile Ecem Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Kargo Taşımacılık LTD.ŞTİ adına Muhammet Şengöz vermiş oldu.

3 YILLIK PEŞİNAT: 729 BİN TL

İhaleyi alan Şengöz, başkan imzasından 15 gün sonra 10 bin 800 TL teminatı yatırmazsa ihale yeniden tekrarlanacak. Şengöz’ün başkan imzası ve tebligat sonrası 15 gün içinde 3 yıllık peşinat olan 729 bin TL’yi yatırması gerekiyor.

14 Aralık 2016 Çarşamba günü gerçekleşen ihalede Orhan Çalışkan’ın 20 bin TL verdiği teklif karşılığında 10 bin 800 TL teminat yakılmıştı.

Şennur YILDIZ



