  • BIST 90.175
  • Altın 145,124
  • Dolar 3,7211
  • Euro 3,9290
  • Kocaeli 19 °C

Yenicuma'nın kazananı belli oldu

»
Yenicuma'nın kazananı belli oldu
Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak No:2’de bulunan, dördüncü kez 10 bin TL’den ihaleye çıkan 14 metrekarelik çay ocağı için bu kez Muhammet Şengöz isimli işletmeci 20 bin 250 TL teklif vererek ihaleyi alan kişi oldu.

Şengöz de 10 bin 800 TL teminatı yatırmazsa ihale yeniden iptal olacak. 

Bugün gerçekleşen ihaleye mevcut işletmeci Suat Okuyucu, Ecem Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Kargo Taşımacılık LTD.ŞTİ adına Muhammet Şengöz, Buluş Başyurt ve Serkan Çırak ile birlikte 4 kişi katıldı. İptal olan ve dördüncü kez çıkılan ihale bu kez yine açık arttırma ile başladı. 5 oturum sonra Muhammet Şengöz ile Serkan Çırak arasında çekişme yaşandı. Kapalı zarflarda son tekliflerde Şengöz 20 bin 250, Çırak ise 18 bin 300 TL teklif verdi.

Mülkiyeti İzmit Belediyesi’nde olan Yeni Cuma çay ocağı ihalesinde son teklifi 20 bin 250 TL ile  Ecem Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Kargo Taşımacılık LTD.ŞTİ adına Muhammet Şengöz vermiş oldu.  

3 YILLIK PEŞİNAT: 729 BİN TL

İhaleyi alan Şengöz, başkan imzasından 15  gün sonra 10 bin 800 TL teminatı yatırmazsa ihale yeniden tekrarlanacak. Şengöz’ün başkan imzası ve tebligat sonrası 15 gün içinde 3 yıllık peşinat olan 729 bin TL’yi yatırması gerekiyor.

14 Aralık 2016 Çarşamba günü gerçekleşen ihalede  Orhan Çalışkan’ın 20 bin TL verdiği teklif karşılığında  10 bin 800 TL teminat  yakılmıştı.

Şennur YILDIZ


 

Bu haber toplam 2073 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milyonlarca emekliye bir müjde daha!07 Mart 2017 Salı 17:53
  • İzmit Belediyesi’nde ihale günü07 Mart 2017 Salı 12:31
  • İşte Şubat ayının zam şampiyonu06 Mart 2017 Pazartesi 16:42
  • İzmit Hayvan Pazarı satış yerleri ihaleye çıkıyor 06 Mart 2017 Pazartesi 16:08
  • Kadın istihdamına hayat verecek proje06 Mart 2017 Pazartesi 14:54
  • Kırmızı et açığı "şarole" ve "limuzin"le kapatılıyor06 Mart 2017 Pazartesi 13:19
  • Pirelli eleman alacak! İşte şartlar06 Mart 2017 Pazartesi 11:09
  • Kocaeli Devlet’in kantini kiralanıyor06 Mart 2017 Pazartesi 10:53
  • İzmit’te bozulan yollar için tamir ihalesi06 Mart 2017 Pazartesi 10:33
  • Üreticiye 'süper' teşvikler yolda05 Mart 2017 Pazar 16:11
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti