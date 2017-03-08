YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN EVET

Niçin evet diyeceğimi sıralamadan önce, önemli gördüğüm bir hususu belirtmek istiyorum. Dış şer güçlerin tesirinde kalan vatan haini, bölücü, katil teröristlerin haricinde, anayasa değişikliğine evet veya hayır diyecek olan vatandaşlarımızın hiç biri vatan haini değildir. Yapılacak olan Anayasa değişikliği ülkenin ve milletin lehinde veya aleyhinde olduğunu usul ve üslup dairesi içinde, milleti doğru bir şekilde bilgilendirmek herkesin doğal hakkıdır.

İktidar partisini ve diğer yetkili kurumları, yapıcı eleştirilerle uyarmak, ülkenin ve milletin yararınadır. İktidar partisini eleştirme adına, siyasi iktidarı yabancılara şikâyet etmek suretiyle iç işlerimize karıştırmak, yabancılarla birlikte hareket etmenin savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Neden evet diyeceğime gelince;

1- Yapılacak olan değişikliklerle, ülkenin kalkınmasına, siyasi istikrarının bozulmasına vesile olan iç ve dış çevrelerin dayatmalarına, medya baskılarına, bürokratik engellere son verileceğine, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, her alanda önlerinin açılacağına inandığımdan yeni sisteme evet diyeceğim.

2- Mevcut siyasi güçlerini, şahsi ikbal ve saltanatlarını koruma düşüncesiyle, ülkenin geleceğini sistem değişikliğinde göremeyen veya görmek istemeyen, milli ve manevi değerlere açık olmayan, mevcut durumdan yana olanların ufkunu açmak için bütün gücümle evet diyeceğim.

3- Milli ve yerli düşüncenin siyasetimize hâkim olması, istiklal ve istikbalimizin muhafazasını çok daha sağlam temellere oturtmak, şer güçlerin ülkemiz ve milletimizin üzerinde kurmak istedikleri vesayetlerini kırmak, müstemleke tipi kalkınmayı ve taklitçiliği, güçlü bir şekilde reddetmek için, yeni sisteme evet diyeceğim.

4- Kuvveti, çıkarı, menfaati ve haksız kazancı kendileri hak sebebi gören, imtiyazlı saltanatçıların, haksız uygulamalarına son vermek, haklı kim olursa olsun, adalet içinde herkesin hakkı süratli bir şekilde verileceği bir sisteme kavuşma özlemiyle, Yüce Allah izin verirse, Bismillah diyerek beyaz pusulanın üzerine evet mührünü basacağım.

5- Ülkenin kalkınması milletin refahı için elini taşın altına koyan ve milletin güvenini kazanan Sayın Cumhurbaşkanımız T. Erdoğan, mevcut anayasadaki yetkilerini iptal ettirme fedakârlığını göstererek, ülkenin ve milletin selameti için AK partisi ve MHP yapmak istedikleri anayasa değişikliğine evet diyeceğim.

6- Anayasa değişikliğine hayır demek suretiyle, mevcut sisteme milletimizi yönlendirmek isteyen siyasilerin, aydınların, sanatçıların, sivil toplum örgütlerin, derneklerin, siyasi partilerin, gelecekte çok güzel hizmetler yapacaklarına inandığım bu insanların, ferasetlerine engel olan perdeyi kaldırmak için referandumda evet diyeceğim. Basit siyasi getirileri için lafı dolandırarak, dün başka bugün başka şekilde konuşarak cumhurbaşkanlığı sistemine hayır diyenlerin ufkunu açmak için, onlar adına da yeni sisteme evet diyeceğim.

7- Ülkenin kalkınmasına ve siyasi istikrarına çok fazla katkısı olmayan, koalisyon hükümetleri dönemlerinin yaşanmaması için, çift başlı bir yönetime son vererek, geçmişte yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin yanı sıra, tayin ve atama gibi gerilimleri ve zaman israfını en aza indireceğinden anayasa değişikliğine evet diyeceğim.

8- Devleti yönetecek olan partili cumhurbaşkanı iki dönemden daha fazla ülkeye yönetemeyeceği sınırlaması getirilerek, halkımız, babadan anadan kalma tabela partilerinden kurtularak hizmet, plan, proje üreten partilere yönelişinin kapısını açacağından anayasa değişikliğine evet diyeceğim.

9- Ülkemiz kişi sultasından ve parti taassubundan kurtulacağından, Milleti ikna eden siyasi partilere ve siyasi liderlere yöneleceğinden, milletimiz en doğru ve isabetli kararı verme imkânına kavuşacağından anayasa değişikliğine evet diyeceğim.

10- Bakanlar Kurulu meclis dışından, gerekli görülürse bazı bakanların partisinden istifa ederek meclis içinden seçilmesi imkânı olacağından, kurulacak hükümetin ehliyetliler ve liyakatliler hükümeti olarak 80 milyonunu tarafsız bir şekilde kucaklayacağından anayasa değişikliğine evet diyeceğim.

11- Bazı siyasilerin, anayasa değişikliğine neden hayır diyeceklerini bir türlü izah edemediklerinden, birbirinden farklı ve tutarsız ifadelerle hayır diyeceklerine üzüldüğümden, özelikle birlikte siyaset yaptığım ve Allah için sevdiğim arkadaşlarıma yardımcı olmak için, ülkemin daha istikrarlı bir sisteme kavuşacağına inandığımdan, ibadet ve dua niyetiyle anayasa değişikliğine evet diyeceğim.

12- Hayır cephesinde buluşmak uğruna, rahmetli Erbakan hocamızı anma programlarına davet edilen bazı kişilerin, hayatları boyunca Rahmetli Erbakan hocamıza acımasız bir şekilde muhalefet etikleri halde, hayır cephesini güçlendirmek için Erbakan hocayı istismar edenlere inat anayasa değişikliğine evet diyeceğim.

13- Refah partisinin kapatılması ve Erbakan hocamızın yasaklanması için elinden gelen her türlü desteği veren F. Gülen’in televizyonlarında, AK partisinin aleyhinde konuşmalar yapan, gazetelerinde röportajlar veren onlarla beraber rahmetli Erbakan hocamızı anma programları yapanların uyanması için anayasa değişikliğine evet diyeceğim.

14- Altı sefer gidip, yedi sefer gelebilmenin yolunu açan bir sistemin getirdiği çift başlı bir yönetim nedeniyle, birbirlerine anayasa kitapçığını fırlatarak, ülkeyi bir gecede %100 fakirleştiren bir sistem yerine, tek başlı bir sisteme geçerek devlet başkanının en çok iki dönem seçilme şartı getiren başkanlık sistemine evet diyeceğim.

15- Rahmetli Erbakan hocamıza ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan, bir kısım siyasilerle, köşe yazarlarıyla, medya patronlarıyla, siyasilerin tayin ettiği müzmin Erbakan muhalifi bürokratlarla birlikte hareket ederek, hayır diyenlerin yanlışlığı üzerlerine siyasi bir leke kalmaması hususunda, güçlü bir evet’in çıkması için yeni sisteme evet diyeceğim.

16- Rahmetli Erbakan hocamızın gelişen ve değişen şartlara göre, hikmetle yaptığı konuşma ve eleştirileri, bilerek veya bilmeyerek istismar edenler, rahmetli hocamızın geleceği yönelik siyasi projelerini anlamadıklarından, ülkenin ve milletin milli çıkarlarını düşünemeyecek kadar siyasi üretkenliği olmayan insanların hayır söylemlerine karşı anayasa değişikliğine evet diyeceğim.

17- Dünya devletlerinin liderleri karşısında eğilip bükülmeyen, siyaseti ve diploması lisanını bilen, ülkesi ve milleti için yeri geldiğinde bedel ödemeyi göze alan, milletiyle bütünleşen, kararlı cesur liderlerin seçilmesinin yolunu açacak olan yeni sisteme evet diyeceğim.

18- CHP ve HDP, mevcut sistemin muhafazası için, anayasa değişikliğine açıkça hayır diyeceklerini ifade ederlerken, ayni şekilde FETÖ ve diğer terör örgütleri de hayır çalışmaları yapacaklarından, ben de bütün gücümle anayasa değişikliğine evet diyeceğim.

Neden evet diyeceğimi on yedi madde ile özetlerken, anlamakta zorlandığım husus, Büyük Birlik Partisi ile Saadet partisinin neden hayır diyeceğidir. Yaptıkları açıklamalar ne kendi tabanlarını nede kamuoyunu ikna etmiyor. Mevcut sistemden vazgeçmek istemeyen CHP’sinin neden hayır dediğini anlamakta zorlanmıyorum. Yeni sistemde CHP milletin manevi değerleriyle barışmadığı surece, tek başına iktidar olamayacaktır. Mevcut sistemi muhafaza ederek, zamanla koalisyonlar dönemine dönülürse iktidar olmayı düşündüğünden anayasa değişikliğine hayır demesini anlayabilirim.

Saadet partisi ve Büyük Birlik Partisi, CHP gibi düşündüklerine inanmak istemiyorum. Mevcut sistemde Seçim barajı %10 olduğuna göre, görünen o ki, seçim barajını kolayca aşamayacaklarıdır. Yaptıkları ittifak denemeleri de sonuç vermemiştir. Yeni sistemde uyum yasalarıyla birlikte seçim barajı düşürüldüğünde, meclise girme imkânları olacaktır. İş böyle olduğu halde, SP ve BBP hayır cephesinde yer alarak, bindikleri dalı neden kestiklerini anlayamıyorum.

Beyninizin arka planında ne olduğunu bilemem niyet okuyucusu değilim. Ancak siyasi tecrübelerime dayanarak, şöyle bir düşünce içerisinde iseniz; Bilmelisiniz ki, fikrinize inancınıza muhalif olan insanların sözlerine güvenilmez. Puştun elindeki iple kuyuya inilmez. Müslüman bir delikten iki sefer ısırılmaz. Elinizi timsah gözyaşı dökenlerin ağzına koymayınız sonra elsiz dostsuz kalabilirsiniz.

Anayasa değişikliğine neden hayır diyeceklerini özetlersek şunları söylüyorlar; [“ Bugüne kadar yapılan maddi ve manevi iyileştirmeler, yapılacak anayasa değişikliği ile Sayın Erdoğan’dan sonra gelecek olan cumhurbaşkanı tarafından yok hükmüne getirilebilir.

“Bu şekilde ki bir anayasa değişikliği ile yargı sistemi bağımsız ve tarafsız olamayacağından devlet çete durumuna düşer.”(M. Kamalak)

Biz başkanlık sistemine karşı değiliz. Bizim tavsiyelerimizi dikkate almayan böyle bir değişikliğe karşı olduğumuz için “Hayır” diyeceğiz. (Temel Karamollaoğlu)]

Bu gibi ve benzeri şekilde açıklamalarda bulunan Saadet partililere, kabul ederlerse bazı tavsiyelerle birlikte birkaç soru sormakta istiyorum. Sayın T. Erdoğan’dan sonraki endişelerinizi dile getirirken. Sayın Erdoğan’a olan güven ve sevginizi evet oylarınızla teyit etmelisiniz. Anayasa değişikliğine halkımız evet derse, Erdoğan’dan sonra iktidara gelecek olanlar, art niyetli olurlarsa bugüne kadar sağlanan maddi ve manevi kazançların yok hükmüne getirilmesinden endişe duymayınız.

Yeni sistemde seçilecek olanlar, halkın manevi değerlerine ve kazanımlarına sahip olmadan seçilemeyeceği gibi, seçildikten sonra yanlış yapma yetkisine sahip olamayacaktır. Milletin kazanımlarına manevi değerlerine karşı tavır alan başkanı, yeni sistemde seçilemez seçilse bile o makamda duramaz.

Üzülerek ifade edelim ki, tedbir maksatlı olarak ileri sürdüğünüz endişelerinizi, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güven ve sevginizi doğru okuyamayan mensuplarınızın, 2001 yılından bugüne kadar, ne tür eleştirilerde bulunduklarını, masaya yatırarak gerekli olan İslami uyarıları yapamadınız. İnancımız gereği hiçbir müslümana, özelikle İslami değerlere hassasiyet gösteren milli görüşçülere yakışmayan, İslam dışı hakaret ve gıybetlerin, iftiraya varacak şekilde yapılan itham ve eleştirilerin sorumluları olarak, nasıl bir kul hakkına girdiğinizi düşünebiliyor musunuz?

Rahmetli Erbakan hocamız dâhil, ülkeyi yöneten siyasilerin ülkenin ve milletin menfaatleri için, mecburen yaptıkları bazı siyasi, ekonomik ve askeri anlaşmaları, basit siyasi getirileriniz uğruna, dünü unutarak Sayın Erdoğan’a yaptığınız tek taraflı tutarsız eleştirilerinizle, rahmetli Erbakan hocamıza da haksız bir şekilde göndermelerde bulunduğunuzu fark edebiliyor musunuz?

Kendilerini milli görüşün son temsilcisi olarak gören, Saadet partisinin ak saçlıları, geçmişte yaşanılan siyasi travmaların (sarsıntıların) verdiği psikolojik korkulardan kurtulmaz ve siyasi bakışlarını 360 dereceye ayarlamazlarsa, AK partisinin yaptığı hayırlı hizmetleri ve yapamadıklarının nedenlerini objektif bir şekilde, siyasi analizini yapmazlarsa, fikri planda halkın gönlüne giremeyeceklerdir.

Halkın gönlüne giremeyenler, siyasi planda sayısal güce kavuşamayacaklarından, hizmet noktasında siyasi iktidar yolunu bulamayacaklardır. Meseleye endişeyle ve 90 derecelik dik bir açıyla bakarlarsa, siyaset alanında istenilen başarıyı elde edemezler. Benden söylemesi, karar sizin, ben evet diyerek görevimi, sizde görevinizi yapacaksınız. Kalın sağlıcakla.