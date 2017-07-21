Yenidoğan ve Serdar sandık başında

AK Parti Kocaeli teşkilatında bugün bütün ilçelerde her mahalle ilçe kongre delegelerini seçmek için sandık başına geçti.

12 ilçenin her birinde 400 adet ilçe kongresi delegesinin belirlenmesi için verilecek. Yenidoğan ve Serdar Mahalleri sabah 09.00 itibarıyla sandık başına geçti. İki mahallenin seçimi İzmit Belediyesi’ne ait olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin dernek merkezi olan Çağdaş Yaşam Kültür Merkezi’ne yapılıyor. Sandık başında görevli olarak Serdar Mahalle Temsilcisi Ahmet Esin ve Yenidoğan Mahalle Temsilcisi Ergün Mencik yer aldı. Serdar Mahallesinde bin 601 üyenin oy kullanma hakkı bulurken, Yenidoğan Mahallesi’nde ise 759 üye oy kullanacak.

Çiğdem ARMAĞAN

İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Delege Listesi:

Ahmet Esin, Erkan Aksoy, Ayhan Şen, Osman Akkuş, Fatma Gül, Tezcan, Erol Demir, Eşref Karahan, Bülent Timur, Şaban Coşkun.

İzmit İlçesi Yenidoğan Mahallesi Delege Listesi:

Ergün Mencik, Fevzi Kocaman, Ali İhsan Vardoğan, Gökşen Tufan, Faruk Kartal, Şenol Öztürk, Ayhan Altun

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