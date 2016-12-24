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Yenidoğanspor, 2-0 öne  geçtiği maçı kaybetti: 3-2

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Yenidoğanspor, 2-0 öne  geçtiği maçı kaybetti: 3-2
Geçen hafta sahasında lider Karamürselspor’u 1-0 yenip, ligde kalma yolunda umutlarını devam ettiren Yenidoğanspor, önceki akşam G.Asarköyspor deplasmanındaydı.

Rakibi karşısında Mehmet ve Özkan’ın attığı gollerle 2-0 öne geçen Yenidoğanspor, ilk yarının son dakikasında kaleci Ersin’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

KALECİ ERSİN ATILDI, MAÇI KAYBETTİ
Maçın ilk yarısını 2-0 önde bitiren Yenidoğanspor da, kırmızı kart gören Ersin’in yerine yedek kaleci olmadığı için takım Kaptanı Yasin Mert kaleye geçti. Geçen hafta 3-1 kazandığı Esenspor maçını talimatlara uygun oyuncu oynatmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılan G.Asarköyspor, 10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda Murat Sandalcı (2) ve Abdullah’ın attığı gollerle 3-2 galip geldi. Rakibine 3-2 yenilen Yenidoğanspor’un kümede kalma umutları da artık mucizelere kaldı.
 

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