Yenidoğanspor altyapısı Abdullah Hün’e emanet

GEÇEN YIL ÖZCAN’IN YARDIMCISIYDI
Bordo-Mavili ekipte, altyapıda göreve getirilen Abdullah Hün, iki yıl önce Sultan Orhanspor’da futbol oynuyordu. Takım kaptanlığı yapan tecrübeli oyuncu, geçen yıl futbolu bıraktı, A takımda Fikret Özcan’ın yardımcılığını yaptı. Abdullah Hün, Yenidoğanspor’da futbol okulu ile küçük yaş gruplarında görev yapacak. Kulüp Başkanı Abdullah Bayraktutar, hem A takım, hem de küçük yaş gruplarında oyuncu yetiştirmeyi ön planda tutacaklarını söyledi.
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