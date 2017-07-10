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Yenidoğanspor altyapısı Abdullah Hün’e emanet

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Yenidoğanspor altyapısı Abdullah Hün’e emanet
Yenidoğanspor Yönetim Kurulu, yeni sezonda teknik heyetini belirliyor. Daha önce A Takımı Süleyman Eker’e emanet eden Bordo-Mavili ekip, altyapı içinde Abdullah Hün ile anlaştı.

GEÇEN YIL ÖZCAN’IN YARDIMCISIYDI

Bordo-Mavili ekipte, altyapıda göreve getirilen Abdullah Hün, iki yıl önce Sultan Orhanspor’da futbol oynuyordu. Takım kaptanlığı yapan tecrübeli oyuncu, geçen yıl futbolu bıraktı, A takımda Fikret Özcan’ın yardımcılığını yaptı. Abdullah Hün, Yenidoğanspor’da futbol okulu ile küçük yaş gruplarında görev yapacak. Kulüp Başkanı Abdullah Bayraktutar, hem A takım, hem de küçük yaş gruplarında oyuncu yetiştirmeyi ön planda tutacaklarını söyledi.

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