Yenidoğanspor Eker ile devam

İlimiz amatör kümesinin en köklü kulüplerinden olan Yenidoğanspor, son yıllarda altyapısına dönüş yapmıştı.

Geçen yıl küçük yaş gruplarında teknik direktör olarak görev yapan Süleyman Eker, yeni sezon için de Bordo-Mavili ekiple anlaştı.

BAŞKAN BAYRAKTUTAR ÇOK MEMNUN

Geçen yıl 1.Küme’de Barış Çoban’ın yardımcılığın yapan, daha sonra da A takımın başına geçen Süleyman Eker, aynı zamanda altyapının da sorumlusuydu. Bordo-Mavili ekibin Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, Süleyman Eker’in çalışmasından son derece memnun olduğunu belirterek, “Çok çalışkan bir isim, altyapıda önemli işlere imza atıyor. Yönetim kurulu olarak da kendisiyle çok daha uzun yıllar çalışmak istiyoruz” dedi.