  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 28 °C

Yenidoğanspor Eker ile devam

»
Yenidoğanspor Eker ile devam
İlimiz amatör kümesinin en köklü kulüplerinden olan Yenidoğanspor, son yıllarda altyapısına dönüş yapmıştı.

Geçen yıl küçük yaş gruplarında teknik direktör olarak görev yapan Süleyman Eker, yeni sezon için de Bordo-Mavili ekiple anlaştı.

BAŞKAN BAYRAKTUTAR ÇOK MEMNUN

Geçen yıl 1.Küme’de Barış Çoban’ın yardımcılığın yapan, daha sonra da A takımın başına geçen Süleyman Eker, aynı zamanda altyapının da sorumlusuydu. Bordo-Mavili ekibin Başkanı Abdülkadir Bayraktutar, Süleyman Eker’in çalışmasından son derece memnun olduğunu belirterek, “Çok çalışkan bir isim, altyapıda önemli işlere imza atıyor. Yönetim kurulu olarak da kendisiyle çok daha uzun yıllar çalışmak istiyoruz” dedi.

Bu haber toplam 289 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmitli Yağız Muğlaspor’da08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:11
  • İhsaniyespor’un son transferi Rüstem08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:09
  • Sualtı hokeyinde Milli sevinç08 Temmuz 2017 Cumartesi 15:08
  • Akbaş, Bağçeşmespor’da08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:48
  • Ç.Plajyoluspor’da, Apay ve Doğancı dönemi08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:47
  • Derince’de şampiyon belli oluyor08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:45
  • Gölcük Belediyesi’nden kulüplere malzeme yardımı08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:43
  • Hamza, Kadir Öge ve Yusuf tamam; Sinan’ın durumu net değil08 Temmuz 2017 Cumartesi 11:19
  • 3. Lig grup kura çekimi saati belli oldu07 Temmuz 2017 Cuma 22:05
  • Güneşspor ile Bağdatspor kongre yapıyor07 Temmuz 2017 Cuma 16:03
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti