Yenidoğanspor’da Ersin şoku!

Yenidoğanspor, G.Asarköy deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta kalecisi Ersin Mert kırmızı kart gördü, karşılaşmayı 3-2 kaybetti. Bu yenilgi ile Yenidoğanspor’un kümede kalma umutları da giderek azalıyor.

2-0 ÖNE GEÇTİKMERİ MAÇI KAYBETTİLER

1.Küme C Grubu’nda geçtiğimiz akşam G.Asarköyspor ile Yenidoğanspor arasında oynanan karşılaşma grubun alt sırasını yakından ilgilendiriyordu. Bir hafta önce sahasında Karamürselspor’u 1-0 mağlup edip, kümede kalma yolunda umutlanan Yenidoğanspor, Gölcük deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta kalecisi Ersin’in atılmasıyla da çok büyük şok yaşadı. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Yenidoğanspor, ikinci yarıyı hem 10 kişi oynadı, hem de yedek kalecisi olmadığı için takım kaptanı Yasin’i kaleye geçirmek zorunda kaldı. Maçı 3-2 kaybeden Bordo-Mavili ekipte, kırmızı kart gören kaleci Ersin’e de çok büyük tepki var.