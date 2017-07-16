Yenidoğanspor’un altyapısı start verdi

İlimiz semt kulüplerinden Yenidoğanspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Geçen yıl U-16 yaş grubunda şampiyon olup, Play-Off oynayan Borda-Mavili ekibi bu yaş grubu yeni sezonda U-17 Ligi’nde boy gösterecek.

U-17 YAŞ GRUBU ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Geçen yıl U-16 Ligi’nde grubunu şampiyon olarak tamamlayan, tarihi bir başarıya imza atan Yenidoğanspor, altyapıda yeni dönemde de iyi işler yapmak istiyor. Bordo-Mavili ekipte, bu sezon teknik ekipte Süleyman Eker ile Abdullah Hün’ün görev yapacak. Bu sezon U-17 Ligi’nde mücadele edecek olan Yenidoğansporlu gençler, çalışmalarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda sürdürüyor.

BAŞKAN BAYRAKTUTAR DESTEK BEKLİYOR

Kulüp Başkanı Abdülkadir Bayraktutar ile teknik sorumlu Süleyman Eker, altyapıdaki gençlere güveniyor. Başkan Bayraktutar, “Altyapımızda çok önemli adımlar atıyoruz, geleceğin A takımını oluşturuyoruz. Bu konuda teknik heyetimiz ve futbolcularımıza güveniyoruz. Semt kulübü olarak şartlarımızı zorluyoruz. Bu konuda başta Yenidoğan ve Serdar Mahallesi Muhtarları olmak üzere, mahalle halkımızdan gerekli desteği bekliyoruz” dedi.