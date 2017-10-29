Yenikent farklı kazandı; 71-26

YENİKENT 3’TE 3 YAPTI

Mücadeleye Yenikentspor çok hızlı başladı. İlk periyotta 27 sayı bulan ekip, rakibi Karamürsel Gençlikspor’a ise 7 sayı şansı verdi. İyi oyunun sürdüren Yenikentspor ilk yarıyı 41-9 gibi büyük farkla geçti. Üçüncü periyotta ise Karamürsel Gençlik daha iyi bir oyun ortaya koydu. Bulduğu 13 sayı ile de skoru 49-22’ye getirdi. Son periyotta oyunda yeniden üstünlüğü ele alan Yenikentspor mücadeleyi 71-26 kazandı. Yenikentspor grubunda yenilgisiz olarak liderliğini sürdürüyor. U14 Erkekler Basketbol Ligi bu akşam Çayırova’da oynanacak iki maçla sürecek.

