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Yenikent farklı kazandı; 71-26

Yenikent farklı kazandı; 71-26

U-14 Erkekler Basketbol Ligi’nde geçtiğimiz cuma akşamı Karamürsel Spor Salonu’nda oynanan Yenikentspor – Karamürsel Gençlikspor mücadelesini Derince ekibi çok rahat kazandı. 

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YENİKENT 3’TE 3 YAPTI
Mücadeleye Yenikentspor çok hızlı başladı. İlk periyotta 27 sayı bulan ekip, rakibi Karamürsel Gençlikspor’a ise 7 sayı şansı verdi. İyi oyunun sürdüren Yenikentspor ilk yarıyı  41-9  gibi büyük farkla geçti.  Üçüncü periyotta ise Karamürsel Gençlik daha iyi bir oyun ortaya koydu. Bulduğu 13 sayı ile de skoru 49-22’ye getirdi. Son periyotta oyunda yeniden üstünlüğü ele alan Yenikentspor mücadeleyi 71-26 kazandı. Yenikentspor grubunda yenilgisiz olarak liderliğini sürdürüyor. U14 Erkekler Basketbol Ligi bu akşam Çayırova’da oynanacak iki maçla sürecek. 
 

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