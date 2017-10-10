Kocaeli19 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Yenikent U14 iyi başladı
Yenikent U14 iyi başladı

Yenikent U14 iyi başladı

U14 Basketbol Ligi önceki akşam oynanan tek maçla başladı.

A+A-

Derince Spor Salonu’nda Yenikentspor ile Kocaeli Gelişim B karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün oynayan Yenikent zayıf rakibini 84-20 gibi farklı skorla yendi. Ligde heyecan perşembe akşam oynanacak üç maçla sürecek. Atatürk Spor Salonu'nda Kocaeli DSİ-Kocaeli Gelişim A ve İzmitspor-Gebze G.B, Karamürsel 100.Yıl Spor Salonu'nda ise Karamürsel Gençlik-Gebze’nin Yıldızları maçları var.

 

 

Bu haber toplam 45 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.