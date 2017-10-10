Yenikent U14 iyi başladı
U14 Basketbol Ligi önceki akşam oynanan tek maçla başladı.
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Derince Spor Salonu’nda Yenikentspor ile Kocaeli Gelişim B karşı karşıya geldi. Baştan sona üstün oynayan Yenikent zayıf rakibini 84-20 gibi farklı skorla yendi. Ligde heyecan perşembe akşam oynanacak üç maçla sürecek. Atatürk Spor Salonu'nda Kocaeli DSİ-Kocaeli Gelişim A ve İzmitspor-Gebze G.B, Karamürsel 100.Yıl Spor Salonu'nda ise Karamürsel Gençlik-Gebze’nin Yıldızları maçları var.
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Etiketler : Derince Spor Salonu, Yenikentspor, Kocaeli Gelişim B
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