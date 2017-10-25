Yenikent ve Gölcük namağlup

YENİKENT GALİP GELDİ

U-14 Basketbol Ligi’nde dün akşam Derince Spor Salonu’nda oynanan maçta Yenikentspor ile Gebze Yıldızları takımları karşılaştı. Yenikentspor, rakibi Gebze Yıldızları’nı 64-25 mağlup etti, A Grubu’nda liderliğini sürdürdü. Yenikentspor Teknik Sorumlusu Bülent Günaydın, çok iyi bir takıma sahip olduklarını ifade etti. Derince Yenikentspor yarın Karamürsel Spor Salonu’nda Karamürsel Gençlik ile saat 19.00’da karşılaşacak.

GÖLCÜK, İZMİT’İ GERİDE BIRAKTI

U – 14 Ligi B Grubu’na dahil maçta da Atatürk Spor Salonu’nda Gölcük Belediyespor ile İzmitspor ile karşılaştı. Bu zorlu mücadeleyi Gölcük Belediyespor 54-37 kazandı. Gölcük Belediyespor namağlup liderliğini sürdürürken, İzmitspor da ilk yenilgisini aldı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan bir diğer maçta ise İzmit DSİ Spor, İzmit Basketbol İhtisas’ı 52-21 mağlup etti. İzmit Basketbol İhtisas 4. sıraya çıkarken, İzmit DSİ Spor’da 5. sıraya geriledi.