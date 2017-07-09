Yenikentspor basketbolda da atakta

Bayanlar voleybolda ilimizin en önemli kulüpleri arasında yer alan Yenikentspor, salon sporlarında artık basketbolda da var. Kırmızı-Beyazlı ekip, yazı döneminde açtığı basketbol okulunda miniklere eğitim veriyor.

ÇALIŞMALAR EMLAK KONUK ORTAOKULU SPOR SALONUNDA

Derince’de faaliyetlerini sündüren Yenikentspor Kulübü, voleyboldan sonra basketbol branşında da altyapıya yöneldi. Yenikentspor basketbol çalışmalarını Körfez İlçesi’nde bulunan Emlak Konuk Ortaokulu Spor Salonu’nda sürdürüyor. Yaz döneminde yapılan çalışmalara katılım oldukça fazla. Kulübün Altyapı Koordinatörü Bülent Günaydın, çalışmalara çok büyük ilginin olduğunu, minikleri basketbol öğrenmeye beklediklerini söyledi.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Bülent Günaydın nezaretinde Özgür Mahmutoğlu, Leyla Opak ve Oğuzhan Çelen’den oluşan antrenör kadrosu minik basketbolcularla yakından ilgileniyor. Çalışmalara 2007 ile 2010 arası doğumlu miniklerin katılabileceği açıklandı. Koordinatör Bülent Günaydın, “Yaz okulunda yetişen yetenekli sporcuları küçük yaş gruplarına, müsabaka takımlarına alacağız. Kayıtlarımız devam ediyor. Veliler, 0505 621 64 09 nolu telefondan bize ulaşabilirler” dedi.