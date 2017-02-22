Yenikentspor evindeki son maçını kazandı

İlimizi 2.Lig’de temsil eden Yenikentspor bayan voleybol takımı sezonun son iç saha maçında Edirnespor’u yendi.

Derince Spor Salonu’ndaki maçta etkili bir oyun ortaya koyan ekibimiz 3-1’lik galibiyete ulaştı. Temsilcimiz bu hafta sonunu bay geçirdikten sonra sezonu THY deplasmanında kapatacak. Yenikentspor ligde dördüncü durumda bulunuyor.

İlk 3 takımın Play-Off’a kalacağı ligde temsilcimizin şansı yok.Kulüp Başkanı ve baş antrenör İsmail Arman, “İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Biraz destek almış olsak, bir transfer yapabilsek mutlaka Play-Off’a kalırdık. Ne yapalım, önümüzdeki yıla bakacağız. Benim kızlarım büyüyor, gelecekte bu takımda çok daha büyük işler yapacağız” dedi.