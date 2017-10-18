Yenikentspor set vermedi

Önceki gün Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’ndaki tek maçta Yeniköyspor, Derbentspor’u 3-0 yendi ve moralli bir başlangıca imza attı. Yuvam İzmit, Kocaeli Gelişim A, DSİ Spor ilk maçlarını kazanan diğer ekipler oldular. Bu sezon ligde 12 takım boy gösteriyor. Çift devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından geçen sezon Yenikentspor başarılı olduğu için şampiyon takım direkt olarak Türkiye finallerine gidecek, ikinci ise gruplardan başlayacak.

