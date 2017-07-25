Yenikentspor’un minik voleybolcuları

İlimizde son yıllarda bayanlarda voleybol branşında en önemli kulüpler arasında yer alan Yenikentspor, altyapıda da çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip, yaz spor okullarında da miniklere voleybol eğitimi veriyor. Yenikentspor’un yaz voleybol spor okulları Derince 19 Mayıs Lisesi Spor Salonu’nda çalışıyor.

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ ANTRENMAN VAR

Yenikentspor, voleybolda ilimizin en başarılı kulüpleri arasında bulunuyor, A takımı da 2.Lig’de ye alıyor. Kırmızı-Beyazlı ekip, altyapıda da yetenekli sporcuları bulup, müsabaka gruplarına kazandırmayı amaçlıyor. Yenikentspor kız voleybol spor okulları çalışmalarını Derince 60 Evler’de bulunan 19 Mayıs Spor Salonu’nda gerçekleştiriyor. Çalışmalar pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 16.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılıyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Yenikentspor yaz spor okullarında çok tecrübeli antrenörler görev yapıyor. Spor Okullarının koordinatörü Selen Peyniryemez de eski milli voleybolculardan. Peyniryemez, Derince’de kızların voleybola olan ilgisinin çok güzel olduğunu belirterek, “Şu an 60’ya yakın sporcumuz yaz spor okullarında eğitim görüyor. Yaz dönemi kayıtlarımız devam ediyor. Tatilde olan sporcularımız var. Biz miniklerimizi okullarımıza bekliyoruz” dedi.