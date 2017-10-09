Yeniköy sahili düzenleniyor

Belediyeden yapılan açıklamada, Yeniköy sahilinde 45 dönüm alan üzerinde çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında sahildeki yürüyüş yolu ve spor alanlarının yapımı devam ederken alana 15 farklı türde bin fidan dikildiği aktarılan açıklamada, "Sahilin 18 dönümlük kısımda ağaçlandırma çalışması yapıldı. Alana 5 metre genişliğinde ve 600 metre uzunluğunda yaklaşık 3 bin metrekare yürüyüş yolu yapılıyor. Park alanında basketbol sahası, oyun gurubu ve fitness aletleri yer alacak. Ayrıca parkta kamelyalar ve çok sayıda bank bulunacak." ifadeleri kullanıldı.