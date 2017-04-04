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Yeniköylü kamyoncular sosyal tesise kavuşacak

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Yeniköylü kamyoncular sosyal tesise kavuşacak
Başiskele Yeniköy’de bulunan SS 44 Nolu Kamyoncular Kooperatifi’nin 1.5 milyon TL’ye mal olacak sosyal tesisinin temeli, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katıldığı törenle atıldı.

Bakan Işık, Hayat Kimya’daki törenin ardından, hemen yanında bulunan 44 No'lu Yeniköy Kamyon, Damperli Kamyon ve Çekiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni ziyaret etti. Bakan Işık, Kooperatif Başkanı Niyazi Kamış, yönetim kurulu ve kooperatif üyeleri ile görüştü.

1992 yılından bu yana 400 üyesi ile hizmet veren kooperatif bölgede Liman, Hayat Kimya, Seymen Makine Kimya Hurda İşletmeciliği, Serbest Bölge’nin kuru yük taşımacılığını üstleniyor. Ziyarette üyeler, Bakan Işık’a ton/km. uygulamasının yürürlüğe girip girmeyeceğini sordu. Bu arada, temeli atılan 350 metrekare yüzölçümüne sahip sosyal tesisin bu yıl sonuna kadar hizmete gireceği belirtildi. Kooperatif Başkanı Niyazi Katmış, referandumla ilgili görüşlerini açıklarken, istikrar için kendilerinin de ‘Evet’ diyeceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kamyonculuğun zor, hasretle dolu bir meslek olduğunu dile getirdi, “Türkiye gelişiyor. Türkiye sizin sırtınızda büyüyor. Türkiye geliştikçe sizler daha büyük yük taşıyacaksınız. Hem sağda, hem solda direksiyon var. Araçta da iki şoför var. Ne olur Allah korusun duvara çarpar. Şuanda Türkiye’de bir gövdede iki baş var. Ve bu ülke bugüne kadar ne çektiyse iki başlılığın ceremesini çekti. İşte biz de bu sorumluluğu düşünerek Türkiye’nin önüne Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi’ni getiriyoruz. Türkiye istikrarını sandıkta sağlayacak” dedi.

Şennur YILDIZ

 

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