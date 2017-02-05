Yenişehir 1 puan aldı:3-3

1.Küme A Grubu’nda düşme potasında yer alan Yenişehirspor, dün akşam iki penaltı kaçırdığı maçta Yuvam İzmitspor karşısında yenilgiden son dakikada genç Emirhan’ın attığı golle kurtuldu, 1 puana sevindi.

YENİŞEHİR, ERKAN AĞCA VE AYTEKİN’İ TRANSFER ETTİ

Geçen yıl Süper Lig’den düşen Yenişehirspor, Bu sezon 1.Küme’de zor günler geçiriyor. Haftaya 10 puanla düşme hattında giren Mavi-Siyahlı ekip, hafta içinde kadrosunu Alikahyaspor’dan Erkan Ağca ve Aytekin ile güçlendirdi. Mavi-Beyazlı ekip, daha öncede eski futbolcusu, Nusretiyespor’da da oynayan Eray’ı transfer etmişti. Dün Yuvam İzmitspor karşısında üç kez geriye düşen Yeniyalıspor, yeni transferi Erkan Ağca ile iki kez eşitliği sağladı. Eray ve Hasan’ın ayağından iki penaltıyı değerlendiremeyen Yenişehirspor, son dakikada 3-2 yenik girdiği maçta 89’da Emirhan’ın attığı golle eşitliği sağladı.