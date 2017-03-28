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Yenişehir esnafı dert yandı:“Bizi düşünen yok”

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Yenişehir esnafı dert yandı:“Bizi düşünen yok”
CHP’lilerin referandumla ilgili kent turu sürüyor. CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay beraberindeki yöneticilerle birlikte Yenişehir mahallesinde esnafı dolaştı, sıkıntılarını, taleplerini dinledi.

Sarıbay ile birlikte Yenişehir turuna Bilgi Dehmen, Birkan Koçak, Selim Yıldız ve Naim Keskin, İlçe Yöneticileri Ali Kuzu, Hakan Çakar ve Ali Kuyumcu, İl Referandum Kurulu üyesi Hüseyin Erol, Kurultay Delegesi Engin Özcan, Yenişehir Mahalle Temsilcisi Halis Dedekoç ve partili Yusuf Altınay katıldı. Esnafa ‘Hayırlı işler’ dileyen CHP’liler, Yenişehir

Atilla Kurt’un sahibi olduğu benzinciye giren İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve beraberindekiler, Kurt’un isyanıyla karşılaştı. Raylı sistem çalışmalarından dolayı mağduriyetlerini dile getiren Atilla Kurt, “Satışlarımız düştü, iş yapamıyoruz. SGK’ya, bankaya borcumuz var. Kiramızı ödeyemiyoruz. Bizim halimiz ne olacak. Şikâyetimizi dile getirdiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu doğum olan yerde sancı olur dedi. Bende kendisine doğum hep size oluyor bizim çocuklar ölü doğuyor diye cevap verdim. Bizleri düşünen yok” diyerek dert yandı.

SARIBAY: “BİRLİKTE HAREKET EDİN”

Yenişehir’de esnafın sıkıntılarını dinleyen CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Bu raylı sistem İstanbul’da da, Dünya’nın birçok ülkesinde de var. Ama hiçbir yerde bu şekilde yapılmamış. Burada hemzemin olması lazım, ancak yumurta kullanılmış. Bu da yayanın otomobilin geçmesini engelliyor” dedi. Türkiye’de esnafın birlikte hareket etme refleksinin olmadığını dile getiren Sarıbay, “ Bu tür olaylarda bir araya gelmeniz, birlikte hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü bu tür sorunlar bir kişiyi değil hepinizi etkiliyor ” diye konuştu.

“HAYIRLISI NE İSE O OLSUN”

Yenişehir Mahallesi’nde işyeri bulunan Kartepe eski Belediye Başkanı Şükrü Karabalık’a da uğrayan CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve beraberindekiler bir süre 16 Nisan’da gerçekleşecek olan referandum hakkında Karabalık’la sohbet ettiler. İnsan ilişkileri siyaset üstüdür diyen Şükrü Karabalık, “Ben siyasete hep böyle baktım. Kartepe Belediye Başkanlığı dönemimde her şeyi oy birliği ile geçirdim” dedi. Sarıbay ise Karabalık’a bu seçimin bir siyasi parti seçimi olmadığını kendilerinin bunu bu şekilde gördüğünü belirtti.

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