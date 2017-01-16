Yenişehir hayata döndü:1-2

A Grubu’nda 14’üncü haftanın kritik maçında Çamlıtepespor ile Yenişehirspor karşılaştı.

Play-Off hattının 5 puan gerisinde yer alan Çamlıtepespor, düşme potasında bulunan Yenişehirspor arasındaki maçın skoru merak ediliyordu. Haftalardır galibiyete hasret olan Yenişehirspor, bu zorlu deplasmanda 2-1 galip geldi, kümede kalma yolunda çok önemli avantaj sağladı.

KÖRFEZSPOR MAĞLUP

1.Küme A Grubu’nda düşme potasında yer alan, haftalardır galibiyete hasret olan Körfezspor, Ç.Serhatspor karşısında kazanıp, çıkışa geçmek istiyordu. Büyükşehir Tesisleri’ndeki maçta Furkan’ın ayağından bir de penaltı kaçıran Mavi-Beyazlı ekip, karşılaşmayı 2-1 kaybetti, kümede kalma umutlarını da azalttı.

