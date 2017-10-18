Yenişehir - Yahya Kaptan arasına yaya köprüsü 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaya akışının yoğun olduğu bölgelere üst geçitler inşa ediyor. Yayaların karayollarında araçların oluşturacağı tehlikeden uzak güven içerisinde karşıdan karşıya geçebilmeleri için çelik malzemeden imal edilen yaya köprüleri kuruluyor. Ulaşım Daire Başkanlığı bu köprülerden birini de Kandıra Yolu İzmit Kaymakamlığı bölgesinde yapıyor.

SONA GELİNDİ

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların karşıdan karşıya güvenli şekilde geçmelerini sağlamak için Kocaeli’ye modern üst geçitler inşa etmeye devam ediyor. Çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Yenişehir-Yahya Kaptan arasına yapılacak yaya köprüsünde ise sona gelindi.

KAYMAKAMLIĞA ULAŞIM

Yaya köprüsü asansör montajı ve zemin uygulamalarının ardından tamamlanacak. Bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacak yaya köprüsü Yenişehir ve Yahya Kaptan Mahallelerini birbirine bağlayarak, vatandaşların Kandıra Yolu üzerinden güvenli geçişlerini sağlıyor. Köprü İzmit Kaymakamlığı’na ulaşım için de önemli bir geçiş oluşturuyor.

12 TON ÇELİK

120 ton çelik malzemenin kullanıldığı yaya köprüsünde iki adet engelli asansörü yer alıyor. Bu yaya köprüsü ile eş zamanlı olarak Yuvacık’ta da bir üst geçit, Seka Hastanesi geçidinde de iki engelli asansör oluşturuldu.

Yaya köprülerinin yapımında yaklaşık 300 ton çelik malzeme ile 550 metreküp beton ve 43 ton nervürlü donatı çeliği kullanıldı. Köprüler için 2000 metreküp kazı ve 1500 metreküp dolgu çalışması gerçekleştirildi. Köprü zeminlerine 450 metrekare tartan pist, 850 metrekare de yarı kapaklı cephe kaplama imalatları yapılıyor.