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Yenişehir’den Yaman geçti

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Yenişehir’den Yaman geçti
AK Parti İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarına katılan AK Parti Kocaeli milletvekili Cemil Yaman, Yenidoğan ve Yenişehir mahallelerinde ziyaretler, görüşmeler gerçekleştirdi.

Yenidoğan’da semt pazarını ziyaret eden pazarcı esnaflar ve vatandaşlarla görüşen Cemil Yaman, gençlerin, çocukların geleceği için ‘Evet’ denmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası, Gebze bölgesini daha iyi bilmesine rağmen, İzmit’te de samimi, sıcak temas kurdu. Yaman’a İlçe Başkan Yardımcısı Alper Doğan, Nurullah Yılmaz, İlçe Yöneticisi Yusuf Yıldız, Meclis Üyesi Cemil Kanpara ve istişare kurulu üyeleri eşlik etti. Esnafların dükkanlarına konuk olan Yaman, hem siyasette hem ekonomide kalıcı istikrarın sağlanabilmesi için vatandaşları evet demeye davet etti.

Yenişehir Mahalle Muhtarı Mesut Belhan’ı ziyaret eden, bölgedeki esnaflarla görüşen Yaman, 16 Nisan halk oylamasının önemine dikkat çekerek, “Güçlü, istikrarlı, istikbali olan bir ülkenin kaderi sizlerin 16 Nisan’da vereceği oylarla belirlenecek” dedi, ‘Evet’ istedi

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