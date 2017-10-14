Yenişehir’e kültür merkezi yapılıyor

İzmit Yenişehir Mahallesi Didem Sokak'ta taban alanı 575 metrekare, toplam alanı da 1697 metrekarelik bir alana yapılacak kültür merkezinin projesinin hazır olduğu ve yakında ihalesinin yapılacağı kaydedildi. Kültür merkezinde salon sporları alanı, kafeterya, oyun odası, soyunma odaları, duş yerleri, derslikler, okuma salonları ile 250 kişilik konferans salonu bulunacak.