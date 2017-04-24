Yeniyalı üstgeçidi yıkılacak mı?

D-100 karayolu üzerinde Yeniyalı Mahallesi ile Barbaros Mahallesi arasında Karayolları tarafından bir yaya üstgeçidi yapıldı.

Ancak bu üstgeçidin ayaklarından birinin yakındaki binada oturan bir aile, üstgeçitten gelip geçenlerin evlerinin içini gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, üstgeçit için yıkım kararı aldı. Bugün Karayolları’ndan bir ekibin geleceği, üst geçitte inceleme yapacağı, daha sonra yıkımın başlayacağı konuşuluyor.

Bu üstgeçit yerine yenisi yapılmadan yıkılırsa, Yeni Yalı Mahallesi ile Barbaros Mahallesi’nde yaşayanlar büyük sıkıntı çekecek. İki mahalle arasında yaya geçiş yeri kalmayacak. Karayolları’nın bir şekilde bu sorunu çözmesi isteniyor.