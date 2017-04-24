  • BIST 92.424
  • Altın 148,816
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Kocaeli 8 °C

Yeniyalı üstgeçidi yıkılacak mı?

»
Yeniyalı üstgeçidi yıkılacak mı?
D-100 karayolu üzerinde Yeniyalı Mahallesi ile Barbaros Mahallesi arasında Karayolları tarafından bir yaya üstgeçidi yapıldı.

Ancak bu üstgeçidin ayaklarından birinin yakındaki binada oturan bir aile, üstgeçitten gelip geçenlerin evlerinin içini gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, üstgeçit için yıkım kararı aldı. Bugün Karayolları’ndan bir ekibin geleceği, üst geçitte inceleme yapacağı, daha sonra yıkımın başlayacağı konuşuluyor.

Bu üstgeçit yerine yenisi yapılmadan yıkılırsa, Yeni Yalı Mahallesi ile Barbaros Mahallesi’nde yaşayanlar büyük sıkıntı çekecek. İki mahalle arasında yaya geçiş yeri kalmayacak. Karayolları’nın bir şekilde bu sorunu çözmesi isteniyor.

Bu haber toplam 214 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deprem şehitleri için dalış yapacak23 Nisan 2017 Pazar 09:00
  • Kocaeli'de yeşil pasaportu ilk o isim aldı22 Nisan 2017 Cumartesi 15:10
  • Seka Devlet’te denetim 22 Nisan 2017 Cumartesi 10:33
  • Umre gezisi kazandı22 Nisan 2017 Cumartesi 10:17
  • Gölcük Hastanesi’nden ring seferleri başladı 22 Nisan 2017 Cumartesi 10:11
  • O firmaya ihale yasağı21 Nisan 2017 Cuma 22:00
  • Zammı kabul etmiyor; ama iptal de edilmiyor21 Nisan 2017 Cuma 12:13
  • Kızılay’dan yeni “İnsani yardım operasyonu”20 Nisan 2017 Perşembe 10:39
  • Büyükakın dinleniyor20 Nisan 2017 Perşembe 10:12
  • O vakıf resmen kuruldu20 Nisan 2017 Perşembe 10:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti