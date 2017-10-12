Yerel haber sitesine saldırı
Kandıra İlçesi'nde yerel bir internet haber sitesinin bürosunun camları kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.
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Kandıra'da bulunan yerel bir internet haber sitesinin bürosuna saldırı düzenlendi. Dün öğle saatlerinde büroya gelenler küfür ve tehditler savurarak, intihar girişimi ile ilgili yayınlanan haberin kaldırılmasını istedi. Yerel internet haber sitesinde görevli muhabir, sitenin sahibi Ünal Cankurt hakkında tehditler savuran kişileri bürodan çıkardı. Büronun kapanmasının ardından iş yerinin camları kırıldı. Olay yerine gelen polis incelemede bulunarak, saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
DHA
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Etiketler : Yerel haber sitesi, saldırı, Kandıra
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