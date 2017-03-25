“Yerel kültür” dersleri olmalı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü, ilimizin nüfus yapısı ile ilgili yeni ayrıntıları açıkladı.

Çok çarpıcı, çok ilginç rakamlar var. 2016 yılı sonu itibariyle, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre, ilimizde toplam 1.830.772 kişi yaşıyor. Toplam nüfus sayısının ilginç bir yanı yok. Ama şu çok ilginç: Kocaeli’de yaşayan 1.830.772 kişiden sadece (544.030)’u Kocaeli doğumlu. Yani, bu kentte yaşayan toplam nüfusun sadece yüzde 29.83’ü bu kentte doğmuş.

Geri kalan yüzde 70’in tamamı aynı bölgede doğup da buraya gelip yerleşmiş olsa, yine çok fazla sorun olmaz. Ama Erzurumlu var, Karadenizli var. Orta Anadolulu, Güneydoğu Anadolulu var.

İnsanların doğum yerleri, gen yapıları açısından önemlidir. Kocaeli’de doğanlar iyidir de, başka yerde doğup buraya gelenler kötüdür demiyorum. Ama farklıdır. Bırakın ülkenin başka bölgesinde doğmuş olanlarla burada doğanlar arasındaki farklılıkları. Bizim ilimizde Suadiye doğumlu ile Değirmendere doğumlu insan arasında bile bir miktar genetik farklılık, kültür farklılığı vardır.

Türkiye’de ve Dünya’da kolay kolay, toplam nüfusunun sadece yüzde 30’unun o kentte doğduğu, yüzde 70’inin başka kentte doğup oraya yerleştiği kent gösteremezsiniz. Bu tablo bizim ilimizin özelliği. Kuşkusuz bir bakıma da bizim ilimizin zenginliği.

Ama birbirinden çok farklı, çok çeşitli kültürleri, bir küçük vilayetin içinde bir arada yaşatıyoruz. Alışkanlıklar farklı, ağız tatları farklı, yaşam biçimleri, aile içindeki ilişkileri farklı. Gen haritaları farklı.

Bu bölgede, bu topraklarda, bu iklimde doğmuş insanlar, kolay kolay yolda giderken trafik levhalarına tabanca ile ateş etmezler. Bu iklimde, bu topraklarda doğmuş insanlar kolay kolay, trafikte kendisini sollayan veya yol vermeyen araç sürücüsünü silah çekip vurmazlar.

Fazla kavga etmeyiz biz. Birbirimizi çok eleştirir, hiç kimseyi kolay kolay beğenmeyiz, birbirimizin eteğinden tutup, aşağıya çekmek için çaba harcarız da; sokakta yolunda yürüyen mini etekli kadına öküz gibi bakıp, “Yavrum”la başlayan galiz laflar da atmayız.

Biz doğduğumuz bu topraklarda, doğduğumuz günden itibaren 4 mevsimi dolu dolu yaşamaya başlarız. Karı, dondurucu soğuğu da, seli-yağmuru da, kavurucu sıcakları da biliriz. Hangi ağacın yaprakları, hangi ayda ne renk alacak biliriz.

Yüzmeyi biliriz. Tatlı suda yüzmek ile tuzlu suda yüzmek arasındaki farkı biliriz.

Marul içine sarılmış çiğköfteden çok, yanında bir kadeh buzlu rakılı balık tercih ederiz.

Ama bakın. Şimdilerde bu kent nüfusu içinde yüzde 30’un altındayız. Her geçen gün oranımız biraz daha azalıyor.

Eğitimde genel müfredatın yanında, Kocaeli gibi sosyolojik yapısında çok önemli farklılıklar bulunan kentlerde yerel kültür derslerinin de verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Anaokulunda, ilkokulda bu bölge iklimi, bu bölgedeki yaşam biçimi, bu bölgedeki kültür ana hatları ile anlatılabilir.

Biz daha çok buralarda karga görürüz de, leylekleri de tanırız. Ne zaman gelirler, ne zaman giderler, nerelere yuva kurarlar biliriz. Fuar gölü kenarına inince flamingoları görebilir, biraz kırsala çıktığımızda Atmaca’ları, Kartalları uçarken gözleyebiliriz.

Biz hamsi kadar istavriti de tanırız. Biz ibadet etmeyi bildiğimiz kadar, eğlenmeyi de biliriz. Genlerimiz böyle. Bu iklimde, bu topraklarda doğmuş olmanın getirdiği özelliklerdir bunlar. Anlatmalıyız. Sonradan gelenlere, kendi ellerinde olmasa da genetik yapıları, kültürleri farklı olanlara çocuk yaşta bunları anlatmalıyız.

Şimdi bu şehirde sadece yüzde 30’uz. Gün gelecek yüzde 10’lara düşeceğiz.

Emin olun, işte o zaman kendi şehrimizde kendimizi tamamen yabancı, tamamen dışlanmış hissetmeye başlayacağız.

İzmit’in seçmen sayısı sonunda Gebze’yi geçmiş

16 Nisan’da yapılacak Anayasa Referandumu için seçmen listeleri hazırlandı, kesinleşti. İlimizin toplam nüfusu 1 milyon 830 bin 772 kişi. 16 Nisan için kesinleşen seçmen listelerinde toplam 1 milyon 299 bin 315 kişinin adı bulunuyor.

İlçe ilçe seçmen sayılarına baktığımda ilginç bir gelişmeyi fark ettim. Çok uzun zamandan beri, Gebze’deki seçmen sayısı, İzmit’teki seçmen sayısından fazlaydı. Hatta, 2009’da Gebze ilçesinin içinden Çayırova, Darıca, Dilovası ilçeleri ayrıldı. İzmit’e ise Kuruçeşme, Alikahya, Akmeşe katıldı. Buna rağmen Gebze’nin seçmen sayısı İzmit’ten fazlaydı.

16 Nisan için hazırlanıp, askıya çıkartılan ilk seçmen listelerinde de Gebze ilçesinde (252.005), İzmit ilçesinde (251.903) seçmen gözüküyordu. Yani, Gebze’deki seçmen sayısı, İzmit’ten 200 kadar fazlaydı.

Listelerin askıda bulunduğu dönemde, itirazlar yapıldı. Listeye eklenenler oldu. Taşınma nedeniyle adres değişikliğine dayalı yer değiştirmeler oldu. Seçim kurulları seçmen listelerinin son durumunu açıkladı.

Son duruma göre, Gebze ilçesinin (252.464), İzmit ilçesinin (252.790) seçmeni var. Yani İzmit’teki seçmen sayısı Gebze’deki seçmen sayısından 300 kadar fazla. Çok uzun bir zaman sonra İzmit’te seçmen sayısı Gebze’deki seçmen sayısını geçiyor. Kuşkusuz, eskiden Gebze’ye bağlı beldeler olan Darıca, Çayırova, Dilovası eklendiğinde tablo yine değişiyor. Ama Gebze bölgesi çok farklı bir sosyopolitik yapıya sahip. Bırakın iki ilçe arasında siyasi benzerliği, aynı ilçe içinde iki komşu mahalle, iki komşu sokak arasında bile çok derin siyasi görüş farklılıkları bulunduğunu biliyoruz.

Kocaeli’deki toplam 1 milyon 300 bin civarında seçmenin 500 binden fazlası İzmit ve Gebze’de yaşıyor. Önümüzdeki tabloya bakarak, 16 Nisan’daki referandumda ilimizde oy kullanacak seçmen sayısının 1 milyon 200 bin civarında olacağını öngörebiliriz. AK Parti, geçmiş seçimlerde ilimizde 600 bin barajını geçmişti. Bakalım, 16 Nisan’da “EVET” oylarının sayısı 600 bini geçebilecek mi, geçerse ne kadar geçecek?