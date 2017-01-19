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Yerel Kültürler Platformundan yemek yarışmasına tam destek

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Yerel Kültürler Platformundan yemek yarışmasına tam destek
Kocaeli Yerel Kültürler Platformu ile yapılan toplantıda, “Yemekte Şehrin Bilgeleri” yöresel yemek yarışmasının tanıtımı yapıldı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek “Yemekte Şehrin Bilgeleri” yöresel yemek yarışması için Kocaeli Yerel Kültür Platformuyla bir toplantı gerçekleştirildi. Gölcük Kent Konseyi Başkanı ve Kocaeli Yerel Kültürler Platformu Başkanı Metin Şentürk ile köy dernekleri başkanları ve üyelerinin katıldığı toplantıda, Bilge Şehir Kocaeli Projesi ve Yöresel Yemek Yarışması ile bilgilendirme Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan tarafından yapıldı.

 Yarışmaya Kocaeli merkez, ilçe ve köylerde yaşayan herkes bireysel olarak başvuru yapabilecek. Katılımcılar yarışmaya bir ya da birden fazla tarif ile başvurabilecek. Öncelikli eleme kriteri yemeğin yöreselliği olacak ve Kocaeli’ ye ait olmayan hiçbir başvuru kabul edilmeyecek.
Son başvuru tarihi 24 Şubat 2017 olan yarışmanın her kategorideki 1.’sine 3 bin TL, 2.’ye 2 bin TL, 3.’ye bin TL, En Yeni Yöresel Tat kategorisi birincisine bin 500 TL para ödülü verilecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin ilçelerdeki KOMEK merkezlerine ve internet adresleri üzerinden yapabilecek.

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