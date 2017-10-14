“Yerel Seçim’de merkez yoklaması”

Kılıçdaroğlu ile Kocaeli heyetinin görüşmesinde 2019 yılı mart ayındaki yerel seçimlerin aday belirleme yöntemi de kesinleşmiş oldu.

KESİNLİKLE MERKEZ YOKLAMASI

CHP Genel Başkanı son genel seçimler öncesi Kocaeli’de milletvekili listesini de ön seçim yerine merkez yoklaması ile belirlemişti. Kılıçdaroğlu “Yerel seçimlerde çok iddialı olacağız. En iyi adayları merkez yoklaması yöntemi ile belirleyeceğiz. Yerel seçimde ön seçim yapılmayacak” dedi.

7 OCAK’A DAVET

CHP İl Başkanı Sarıbay, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nu 7 Ocak’ta yapılması kesinleşen Kocaeli İl Kongresi’ne davet etti. Kılıçdaroğlu, Sabancı Kültür Merkezi’ndeki kongreye gelirse, aynı gün CHP’nin Feridun Özbay Sokak’taki yeni örgüt binasının da resmi açılışı yapılacak.

ADAYLAR ERKEN BELİRLENECEK

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Mart 2019’daki yerel seçimler öncesi Kocaeli gibi iddialı oldukları bölgelerde adayları erken belirlemeye de özen göstereceklerini vurguladı. Sarıbay da önümüzdeki kongreler döneminde kamuda çalışan veya kamuya iş yapan kişilerin il ve ilçe başkanlıklarına aday olmamalarını önerdi. Kılıçdaroğlu, yerel seçim adaylarını merkez yoklaması ile belirlerken, örgütlerin görüşlerine saygı duyacaklarını da vurguladı.

