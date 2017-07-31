Yerel Sen kongresi 15 Ağustos’ta

Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Yerel Sen) Genel Merkezi’ nin belediye yönetimlerindeki değişiklik nedeniyle gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul yarın (1 Ağustos) yeterli çoğunluk sağlanamayacağı için 15 Ağustos’ta Luxor Garden Otel’de saat 11.00’de yapılacak. Kongrede mevcut başkan Sakarya Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun tekrar aday olması bekleniyor. Kongre sonunda 7 kişilik yönetim, 3’er kişilik denetim ve disiplin kurulu oluşturulacak. Kongrede 92 kişinin oy kullanma hakki bulunuyor. Olağan Genel Kurul ise 2018 Aralık ayında gerçekleşecek. Yerel Sen’in; Toplu İs Sözleşmesi yapma, üyelere eğitim programı düzenleme, iş hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi Danışmanlığı yapmak, eğitim faaliyetleri düzenlemek gibi görevleri bulunuyor.

Ayşegül Kalaycı