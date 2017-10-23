Yerimizde saydık

Geçen hafta İzmit’te beraberlik alan Osmaniyespor sahasında Adliyespor’a 2-0 kaybetmekten kurtulamadı. Tekirdağspor iki kez öne geçtiği maçta Kızılcaböylük’e 3-2 kaybedip büyük şok yaşadı. Lider Uşak Utaş ise Karacabey Birlik’i tek golle geçti. 9’ncu hafta sonunda 11 puanlı Kocaelispor’un 107ncu sıradaki yeri değişmemiş oldu. Temsilcimizin liderle puan farkı 11’e çıktı, Play-Off hattıyla arasındaki 4, düşme hattıyla 2 puanlık fark ise değişmedi.