Yerli otomobil hangi ilde üretilecek?

Yerli otomobilde gelinen son aşama hakkında bilgi veren Bakan Özlü, seri üretimin 2 yıl sonra başlayabileceğini söyledi. Özlü, yerli otomobilin üretileceği şehir konusunda da "Hangi il büyük kolaylık sağlıyorsa orayı seçeriz." dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimi ile TOBB önderliğinde yapılacak yerli otomobilde gelinen son aşama hakkında bilgi verdi.

Bakan Özlü, daha önce hibrit olması düşünülen yerli otomobilin, full elektrikliye doğru kaydığını belirtirken, ancak son kararı, pazara bakarak ana yüklenici ortakların vereceklerini söyledi. Özlü, dünyadaki pazarın full elektrikliye gittiğini vurgularken, "Pazarda neler satılıyor. Hibrit, geçiş sürecinde menzili uzatmak amacıyla kullanılıyor" diye konuştu.

HİBRİTTEKİ AMAÇ MENZİLİ UZATMAK

Özlü, dünyada pek çok ülkenin full elektrikli otomobiller için batarya teknolojisi geliştirdiğine dikkat çekerken, "Çin dahil batarya için çok büyük paralar harcıyorlar. Burada temel olan, enerjinin üretimi değil depolanması" dedi. Türkiye'nin de sıfırdan batarya üretmek yerine dünyayla beraber çalışacağını kaydeden Özlü, şöyle devam etti: "Dünyadan kopuk bir şey yapmayız. Çünkü biz bu otomobili kendimiz için değil, dünya için yapacağız.

Bütün dünyaya satabileceğimiz bir otomobil yapmak istiyoruz. Bataryayı biz mi yaparız, yoksa bir kısmını ortakla mı yaparız? Ana yüklenici, maliyet, etkinlik, birim araç fiyatlarını ve piyasa fiyatlarını dikkate alarak değerlendirecek."

"GEÇEN YILKİ PROTOTİP KULLANILMAYABİLİR"

Yerli otomobilin tasarım ve üretiminin 4 yıllık bir süreç alacağını belirten Sanayi Bakanı Faruk Özlü, "Biz bunun yarısını, birinci faz için planlıyoruz. O da tasarım ve prototipin ortaya çıkarılması. İkinci fazı da seri üretime geçilmesi. Sıfırdan bir otomobilin prototip üretimi, test edilmesi ve seri üretim bandından çıkıp piyasaya sürülmesi 48 ay olacak" dedi.

Faruk Özlü, yerli otomobilin geçen yıl kamuoyuna açıklanan ve çok tartışılan prototipinin kullanılmayabileceğine işaret ederek "Onu ana yükleniciye 'Devam edebilirsin ya da kaldırabilirsin' diyeceğiz. Biz bir tasarım yapalım, sanayiciye verelim ve 'Sen bunu sat' demek yanlış. Sanayici pazara baksın, ne satabilir ona göre analiz etsin" diye konuştu.

"300 KM'LİK MENZİL ANCAK ŞEHRE YETER"

Yerli otomobilde belirlenen menzilin 300 kilometre olduğunu ancak bunun artması gerektiğini belirten Özlü şeyle konuştu: "300 kilometre sadece şehir içi kullanımlarda yeterli olabilecek bir menzil. Artırma çalışmaları yapılıyor. Bir otomobil yapmanın ötesinde teknolojik bir dönüşümü konuşmuş oluyoruz. Otomobildeki IT ve yazılım teknolojileri yüzde 70'e kadar olacak. Türkiye'nin otomobili projesi aslında Türkiye'nin teknolojik dönüşümünün bir parçası. Sanayi 4.0'la da bağlantılı."

"SERİ ÜRETİM İÇİN ŞEHİRLERİMİZİ YARIŞTIRIRIZ"

Pek çok ilin art arda yerli otomobilin üretimine talip olmasını da değerlendiren Özlü, şu anda yerli otomobilin tasarım fazının bitmediğini kaydetti. Özlü, önce iş modeli, ana yüklenici belirlenmesi, bakanlıkla sözleşme imzalanması ve tasarım gibi süreçlerin gündemde olduğunu belirtirken, seri üretim aşamasının ise 2 yıl sonra gündeme geleceğini ifade etti. Hangi il büyük kolaylık sağlıyorsa, seri üretimde illeri ona göre yarıştırabileceklerini söyleyen Özlü, her ilden telefon aldığını, Sakarya'dan Erzurum'a, Antep'ten İzmir'e kadar istekliler bulunduğunu anlattı.

"IT ŞİRKETLERİYLE BİRLİKTE YAPARIZ"

Bakan Özlü, potansiyel üretici firmalara "Var mısın, yok musun?" diye sormaya başladıklarını belirterek, otomotiv ve yazılım şirketlerinin "varım" dediğini söyledi. Özlü, full elektrikli olarak düşündükleri yerli otomobilde batarya ve tasarımdaki son kararı, yüklenici şirkete bırakacaklarını kaydetti. Özlü, yerli otomobilde şu anda 300 km öngördükleri menzili de artırmak istediklerini kaydetti.

'VARIM' DİYORSA DEVAM

TOBB'la görüşmelerin yapıldığını ve yerli otomobil çalışmalarının hızlanacağını belirten Özlü, "Son olarak bir araya geldik, bir program hazırladık. Potansiyel otomobil üreticisi olabilecek şirketlerle ilgili değerlendirme yaptık. O şirketlere görüşüyoruz, 'Var mısın, yok musun?' diye soruyoruz.

'Varım' diyorsa devam ediyoruz, 'Yokum, benim başka programlarım var' diyorsa teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Özlü, "Bu yapıda hangi şirketler görev alabilecek ve yurt içi tasarımın bize maliyeti ne olacak, bu maliyette devletin hangi destekleri olacak" gibi sorulara yanıt aradıklarını söyledi. Her sektörden şirketlerle görüştüklerini belirten Özlü, "Otomotiv, IT sektöründen 'varım' diyen şirketler var. Bu işte ana yüklenici olabilecek, para koyabilecek şirketler var" diye konuştu.