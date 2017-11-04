Yerli otomobil, heyecan verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her gün çeşitli toplantılar, çeşitli konular nedeniyle televizyonlarda konuşuyor. Kimi konuşmalarında içimin daraldığını hissederim. Bütün dünyaya gider yapan, dini motifleri öne çıkartan, kendisine muhalif herkesi “Vatan haini” veya “Terörist-FETÖ’cü” ilan eden konuşmalarında ya kanal değiştirir, ya televizyonu kapatırım.

Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Külliye’deki “Babayiğitler” toplantısında büyük bir heyecanla izledim. Cumhurbaşkanı; öteden beri yerli otomobil üretimi konusuna büyük önem vermişti. Şimdi, Erdoğan’ın çağrısı ve teşvikleri ile Türkiye’nin 5 büyük holdingi el ele vererek bu işe soyundular.

Bir ülkenin, kendi markasını taşıyan, kendisi ile özdeşleşen bir otomobil markası yaratması, gerçekten son derece önemlidir. Bizim uzun yıllar “Yerli” diye bindiğimiz Murat’lar, Şahin’ler, Kartal’lar bile yerli otomobil değildi. Türkiye’de üretildi, ama İtalyan markasıydı.

Yerli otomobil başka bir şey. Sıfırdan başlayıp, yaratmak gerekiyor. Ülke halkının o otomobille övünmesi gerekiyor.

Misal, geçmişte Güney Kore’nin Başkenti Seul’e gitmiştim. Caddelerde Kore markaları dışında araba görmedim. Fransız yapımı filmlerde Peugeot, Citroen, Renault dışında araba göremezsiniz. Bütün İtalyan filmlerinde Fiat, Alfa Romeo gözükür. Almanlar Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen ile gurur duyar.

Cumhurbaşkanı’nın maksadı, gerçek bir Türk markası otomobil yaratmak. Önce küçük bir otomobil yaparsınız. Sonra büyüğünü yaparsınız. Sonra minibüsü, kamyoneti, kamyonu. Bütün dünya bilir ki, bu Türk malı arabadır. Gururdur.

Hyundai’yi, Renault’u, Ford’u, Honda’yı Türkiye’de yapıyoruz. Hem de kendi ana vatanlarındaki fabrikalardan daha iyisini, daha kalitelisini yapıyoruz. Bunları ihraç ediyor, ülkemize döviz kazandırıyoruz. Bu başka bir şey. Kendi ulusal, milli markanızı yaratıp, bunu üretmek, dünyaya Türk malı araba diye satmak başka bir şey. Döviz getirisinden çok bu işin prestiji önemli.

Bu işe soyunan beş Babayiğit Holding’e (Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu) güveniyor ve inanıyorum. Hele bunlar ilk Türk otomobilini yapsınlar. Arka’dan eminim Koç, Sabancı gibi başka büyük holdingler de gelecek, çok sayıda yerli otomobil markamız olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu işi bu kadar önemsemesi ve ısrarla üzerine gitmesi de son derece anlamlıdır. İnşallah 2021’de param olursa, ben de yerli otomobilden bir tane edinmeye talibim.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve Kocaeli’de bisiklet takımı

Perşembe günü öğlen saatlerinde yemeğimi yemiş, odamda kahve keyfi yapıyorum. Sporcu fiziğine sahip, genç bir adam geldi.

“Benim adım Zeki Kutlu” dedi. “İzmit Belediye Başkanı’nın spor danışmanıyım. Aynı zamanda Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Bu şehirde beni ancak sizin anlayacağınızı düşündüğüm için geldim” dedi.

Çay söyledim, anlatmaya başladı. Zeki Kutlu, aynı zamanda KOÜ Spor Bölümünde görevli bir akademisyen. Sporun her dalı ile ilgilenen, bisiklet hakemliğinde uluslararası kokartı bulunan biri. 40 yaşında, aslen Mardinli. Son olarak geçen ay yapılan 53’üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda görev yapmış. Gelecek yıl 9-14 Ekim’de 54’üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun yapılacağını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bu yıldan itibaren dünya çapında uluslararası bisiklet çevrelerinin kabul ettiği “En üst kategori yarış” olarak koşulmaya başlandı. Zeki Kutlu, gelecek yılki Tur için yeni bir güzergah teklifini hazırlamış. Şunları anlattı:

“Abi ben bu kentte bisiklet sporunu canlandırmak istiyorum. Uluslararası federasyona gelecek yıl için güzergah önerimizi sundum. Büyük olasılıkla onaylanacak. 54’üncü tur 9 Ekim’de Alanya’da başlayacak. Akdeniz sahili boyunca devam edecek. Sondan bir önceki etap, İzmit’te bitecek. O gece tura katılan 800 kişiyi, uçaklarla Cengiz Topel’e getireceğiz. 13 Ekim gecesi İzmit’te kalacaklar. 14 Ekim sabahı, Sekapark alanından son etabın startını vereceğiz. Etap, D-130 Karayolu’ndan Gölcük-Karamürsel üzerinden geçecek. Körfez Köprüsü’nden karşıya geçecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden Avrupa’ya geçecek. İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda tamamlanacak. “

Zeki Kutlu’nun böyle bir hayali var. Büyük olasılıkla güzergah onaylanacak. Gelecek yıl ekimde bu büyük olayı ilimizde yaşayabileceğiz.

Aslında İzmit Belediyesi’nin bisiklet konusundaki hassasiyeti biliniyor. Türkiye’de bisiklet sporunun merkezi Konya. En büyük Türk takımı da Torku Konya.

Ama Türkiye’nin dünya çapında üst kategoride bir takımı yok. Bisiklet sporu artık çok profesyonel bir spor. Dünyada bisiklet takımları 3 kategoriye ayrılıyor. En üst kategoride 18, ikinci kategoride 22, üçüncü kategoride 170 takım varmış. Türkiye’nin hiç birinde temsilcisi yokmuş. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na, ilk iki kategorideki toplam 40 takım katılabiliyor. Türkiye, takımı olmadığı için Milli Takım adında bir takım oluşturup bu tura girebiliyor. Zeki Kutlu, 10 milyon TL bütçe ile transfer yapılarak (bir takım 12 sporcu ile kuruluyor) dünya çapında ilk iki kategoride yer alabilecek bir takım kurulabileceğini anlattı. Eskiden Lassa takımı vardı. Kutlu, “Elbette ilimiz öncelikle futbolda, basketbol, voleybolda Süper Lig istiyor. Ama bunlar biraz uzun iş. Bir güçlü bisiklet takımı kurarak, hemen dünya çapında yarışlara katılabiliriz. Gelecek yıl 54’üncü Cumhurbaşkanlığı Turu’nda ülkemizi temsil edebiliriz” diyor.

Bir şehre bisikleti kabul ettirmek, sevdirmek, sadece bedava bisiklet dağıtmakla olmaz. Dünya çapında yarışlara katılacak, dünyanın her yerinde ülkemizi ve ilimizi temsil edecek bir bisiklet takımı kurma imkanı var. Zeki Kutlu bu konuda çok önemli bir şans. Umarım, O’nun bu çağrısına ses verecek “Babayiğitler” bulabiliriz.

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