Yerli otomobil nerede üretilecek? Bir kent daha talip

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik'in ağabeyi Şaban Çelik'in (78) Sakarya'nın Karasu ilçesindeki cenaze törenine katılan Bakan Özlü, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Dergah Akça ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Özlü, yerli otomobilde iki ayrı üretim aşaması olacağına dikkati çekti.

Otomobil konusunda şu anda tasarım aşamasında olan birinci fazda olunduğunu anlatan Özlü, "İki fazlı olan bir proje. 24 ay tasarım aşaması ve şirketleşme aşaması. İkinci 24 ay üretim aşaması olacak. Şu anda yerle ilgili bir tercihimiz yok. Yeri ikinci fazda değerlendireceğiz. Çok sayıda ilden talep var. Karasu ve Sakarya'dan da var. Konya'dan, Manisa'dan İzmir'den var. Bunları değerlendireceğiz." diye konuştu.

Düzce'nin yerli otomobil için değerlendirmeye alınacağını aktaran Özlü, "Düzce ölçek olarak büyük bir yer değil. Düzce'nin geniş arazileri yok. Düzce arazisi çok kıymetli. Bu araziyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah ikinci fazda Düzce de değerlendirilecek iller arasında olacaktır." dedi.

KSO: "Kocaeli’de üretilmesine talibiz"

Kocaeli’de düzenlenen 4. Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın (SANTEK 2017) ardından açıklamalarda bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu “İlimizde bulunan Kocaeli, Gebze ve Körfez Ticaret Odası Başkanları olarak TOBB ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmalarıyla sonuçlanan ve Anadolu Isuzu, BMC, Karsan, TURKCELL ve Zorlu’nun ortak girişimi ile oluşturulan konsorsiyum tarafından üretilecek olan yerli otomobilin otomotivin ana üssü olan Kocaeli’de üretilmesi için her türlü desteği vermek istiyoruz.” şeklinde konuşmuştu

İZMİR DE TALİP OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye’nin yerli otomobilini üretecekleri açıklanan BMC, Kıraça Holding, Anadolu Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding ön çalışmalara başlarken, İzmir de otomotiv fabrikasının kurulacağı kent olmak istiyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun öncülüğünde bir araya gelen İzmir iş dünyası, otomobil fabrikasının İzmir’e yapılması için ’Biz Hazırız’ sloganı ile harekete geçip lobi faaliyetlerine başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu birlikte hareket etme çağrısı kapsamında İzmir sanayi ve iş dünyası ile otomotiv ve yan sanayi sektörlerinin temsilcileri Tarihi Havagazı Fabrikası’nda toplantı yaptı. Yerli otomobil fabrikasının İzmir’e kurulması için çalışma yapmaya karar verildi. Yer seçiminde Aliağa, Bergama ve Kınık bölgesi öne çıktı. Çalışmaları takip etmek, lobi faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başkanlığını Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancıları’ın yürüteceği 8 kişilik komite seçildi. Komite’de Faruk Güler, Mehmet Tiryaki, Fatih Uysal, Neşe Gök, Abdullah Baysak ile Bertuğ Ösen ve Mustafa Menku yer aldı. İlk iş olarak haftasonu İzmir milletvekilleri davet edilerek fabrikanın İzmir’e kurulması için destek istenecek.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Kocaoğlu, otomobil fabrikasının İzmir’e getirilmesi, yatırımın İzmir’de yapılması dilek ve isteklerini iletmek üzere yol haritası çalışması yaptıklarını açıkladı. İzmir’in avantaj ve dezavantajları, uygun olan yerler konusunda fikir alışverişi yaptıklarını belirten Kocaoğlu, şöyle dedi:

"Çalışmaların takibi için bir komite kurduk. Bu komite lobi çalışması da yapacak. Hafta sonu tüm partilerin İzmir milletvekillerini davet edeceğiz. Milletvekillerine bu girişim için Ankara’da lobi yapmaları için isteklerimizi ileteceğiz. Umuyorum, komitenin yapacakları, milletvekilleri ve kanaat önderlerinin girişimleri, yer seçimi konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıda, yasal çerçevede vereceği destekleri de değerlendirip, yerli otomobil fabrikasının İzmir’i kurulması için çalışmalar gerçekleştireceğiz."