Yerli otomobili üretecek firmalar açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı"nda yerli otomobilin üretiminde yer alacak beş firmayı açıkladı.

Erodoğan, "Ortak girişim grubunda yer alan 5 şirketi tanıtmak istiyorum. Babayiğitlerin harf sırasına göre ilke Anadolu Grubu'dur. Otomotiv sektöründe ciddi birikimleri olan grubun projede yer almasını isabetli buluyorum. İkinci şirket BMC grubudur. Kendilerini tebrik ediyorum. Üçüncü babayiğidimiz ise Kıraça Holding. Dördüncü babayiğidimiz Turkcell Grubu. Beşinci Zorlu Holding'dir. Projede bir de özel sektör koordinasyonunu yürütecek olan TOBB ve Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız var" dedi.Erdoğan, "Ortak girişim grubumuzdan beklentimiz en geç 2019'da prototipi tamamlaması 2021'de de satışa başlamasıdır. Karşınıza çıkacak sorunların çözümü noktasında Cumhurbaşkanı olarak bizzat yanınızda yer alacağımı belirtmek isterim. Projede en küçük bir gecikme istemiyoruz. Gerekiyorsa sırf bu projenin takibi için Cumhurbaşkanlığı'nda bir ekibi görevlendireğimi bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.