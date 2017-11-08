Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili ilk açıklama

Yerli otomobilin fiyatı ve yakıt türü hakkında açıklamalar bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü "Türkiye'nin Otomobili'nin yakıt türü, segmenti ve fiyatıyla dünyada rekabet edebileceğini düşünüyoruz. Dünyaya bakacağız, hangi alanlarda boşluk var onları değerlendireceğiz. Satamadığımız arabayı yapmayız, satacağımız arabayı yapacağız. Şundan emin olun, Türkiye'nin Otomobili, aynı segmentteki otomobillerden daha kaliteli ve daha ucuz olacak. İddialıyız, Türkiye bu defa treni kaçırmayacak" dedi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Otomobili Projesi"nin yol haritasını anlattı.

Projenin yeni süreçte "yerli otomobil"in ötesinde, "Türkiye'nin Otomobili" olarak tanımlandığına işaret eden Özlü, 2017'de otomotiv sanayisi toplam ihracatının 28 milyar dolar olmasının beklendiğini, katma değerin Türkiye'de kurulan şirketlerce oluşturulduğunu ve bu sebeple de yerli-yabancı ayrımı yapılmadığını söyledi.

Özlü, şu anda Türkiye'de bin kişiye yaklaşık 200, Avrupa'da 600, ABD'de 800 otomobil düştüğüne işaret ederek, "Türkiye'de kişi başına yaklaşık 11 bin dolar seviyesinde olan geliri, 2023'te 25 bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaştığımız zaman, bin kişide 200 olan otomobil ihtiyacı sayısı 400, 600, 800'e yükselecek. Bir otomobilin ortalama 20 bin dolar seviyesinde ve kullanım ömrünün yaklaşık 10-15 yıl olduğunu da düşünürsek, önümüzdeki dönemde Türkiye'de 1,5 trilyon dolarlık sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar büyüklükteki bir sektörde, marka yapmamayı düşünmek çok yanlış olur. 'Otomobille bizim ne işimiz var? Biz yapmamalıyız.' diyenlerin özgüven eksikliği olduğunu düşünürüm." diye konuştu.

"Türkiye'nin Otomobili, dünyanın otomobili olacak"

Özlü, ortak girişim grubu üyelerinin kendi değerlendirmeleriyle detaylı teknik ve mali analizleri içeren bir çalışma yapılacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Teknik olarak ne yapacağız, mali yönden yapacaklarımızın bütçesi ne olacak? Şirketleşme döneminde bu verileri kullanacağız. Bundan sonraki süreci, ortaya çıkacak teknik analiz ve mali değerlendirme raporu belirleyecek. Örneğin kurulacak ortak girişim grubu şirketinin sermayesi ne olacak? Bu sermayede şirketlerin paylarının oranları ne olacak? Detaylı mali ve teknik bir analiz yapacağız ve projenin sağlam temeller üzerine oturmasını sağlayacağız. Bu çerçevede, dünya ölçeğinde bu işi bilen danışmanlık şirketlerinden de bilgiler alacağız."

"Türkiye'nin Otomobili Projesi"nde ortak girişim grubunda görev dağılımı söz konusu olmadığını ve sorumluluğun ortak yüklenildiğini vurgulayan Özlü, "Türkiye'nin Otomobili aslında dünyanın otomobili olacak. Bunu küresel bir proje olarak görüyoruz ve küresel başarı hedefliyoruz." dedi.

"Otomobilin yakıt türünü ortak girişim grubu seçecek"

Özlü, gelecek 10 yılda içten yanmalı motorların piyasadan çekilmesinin beklendiğini, bu sebeple dünyada trendlerin sıfıra yakın karbon emisyonu, yüksek tork gücü, sürüş yeteneği ve enerji tasarrufuyla elektrikli otomobilden yana olduğunu söyledi. Başta ABD, Çin ve Avrupa'daki büyük şirketlerin tercihlerinin de elektrikli motor yönünde olduğuna dikkati çeken Özlü, Türkiye'nin de bu teknolojik trendin gerisinde kalamayacağını ancak bu konudaki tercihi ortak girişim grubunun yapacağını vurguladı. Bakan Özlü, devlet olarak görevlerinin, ortak girişim grubunun önünü açmak ve terzi usulü destek sunmak olduğunu dile getirdi.

"Türkiye ile özdeşleşecek bir marka geliştirilecek"

Özlü, hedef pazarların Kuzey Afrika ve Ortadoğu olabileceğini, ülkelerin ise mali analiz çalışmaları kapsamında belirleneceğini anlattı.

Otomotiv dünyasında rakipler nedeniyle serbest rakamlarla fiyatlandırma yapmanın mümkün olmadığına işaret eden Özlü, "Türkiye'nin Otomobili'nin yakıt türü, segmenti ve fiyatıyla dünyada rekabet edebileceğini düşünüyoruz. Dünyaya bakacağız, hangi alanlarda boşluk var onları değerlendireceğiz. Satamadığımız arabayı yapmayız, satacağımız arabayı yapacağız. Şundan emin olun, Türkiye'nin Otomobili, aynı segmentteki otomobillerden daha kaliteli ve daha ucuz olacak. İddialıyız, Türkiye bu defa treni kaçırmayacak." ifadesini kullandı.