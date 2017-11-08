"Yerli otomobilin Kocaeli’de üretilmesine talibiz"

Kocaeli’de düzenlenen 4. Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın (SANTEK 2017) ardından açıklamalarda bulunan Ayhan Zeytinoğlu “İlimizde bulunan Kocaeli, Gebze ve Körfez Ticaret Odası Başkanları olarak TOBB ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmalarıyla sonuçlanan ve Anadolu Isuzu, BMC, Karsan, TURKCELL ve Zorlu’nun ortak girişimi ile oluşturulan konsorsiyum tarafından üretilecek olan yerli otomobilin otomotivin ana üssü olan Kocaeli’nde üretilmesi için her türlü desteği vermek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Yerli otomobil üretimi için gereken yerin bulunması konusunda katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade eden Zeytinoğlu, “Başta yan sanayi olmak üzere Kocaeli’nin otomotiv endüstrisindeki birikiminden, yerli otomobil projesinin gerçekleştirilmesi sürecinde de yararlanılmalı. Kocaeli’nin birçok sektördeki birikimi düzenlediğimiz SANTEK Fuarı’nda da kendini gösterdi.” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı(KSO) Ayhan Zeytinoğlu, ilk defa 2013 yılında düzenlemeye başladıkları SANTEK Fuarının kısa zamanda sanayi ve teknoloji sektörünün buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, “SANTEK’17’de Türkiye’nin sanayi devlerine ev sahipliği yapmak bizleri mutlu etti. Fuar gerek yurtdışı, gerek yurtiçinden 30 bin 428 kişi tarafından ziyaret edilerek, sektöre önemli bir ivme kazandırdı.” dedi.

Doğu Marmara Bölgesindeki işletmelerin yanı sıra, bu sene farklı illerden ve uluslararası firmaların da katılımının önümüzdeki yıllarda fuara uluslararası boyut kazanacağına işaret eden Zeytinoğlu, “Marka değeri giderek artan fuarımızda, katılımcılarımıza önemli iş bağlantıları kurma ve işletmelerin birbirini daha yakından tanıma fırsatı sunduk. Fuar ile eşzamanlı gerçekleştirdiğimiz Match4Industry etkinliğimizde firmalarımız, Hırvatistan, Gürcistan, Rusya, Belarus, İran, Irak, Ürdün, Tunus, Fas, İsrail, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Hollanda’dan gelen yabancı firmalarla 702 adet ikili görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeler sonucu ülke ekonomisine katkı sağlayacak yüksek ölçekli iş bağlantıları kurulan fuar stratejik bir iş platformuna dönüştü.” dedi.

SANTEK’17 ile eş zamanlı gerçekleştirilen Savunma Sanayi Tedarikçi görüşmelerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN’ın yanı sıra bu yıl Savunma Sanayi Müsteşarlığı, HAVELSAN, TEI, TAI-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, İşbir Elektrik ve Saha-İstanbul Derneğinin de yer aldığını belirten Zeytinoğlu, “Üyelerimizin savunma sanayine tedarikçi olabilmesi için bugüne kadar birçok adım attık. Bu kurumların fuarımıza katılımının da firmalarımız için önemli bir fırsat olduğuna inandık. Bu vesile ile firmalarımız, yurt dışından ithal edilen savunma sanayi ürünlerinin yerli teminine ilişkin 750 civarında ikili iş görüşmesiyle işbirliği kurma fırsatı yakaladı. Geçen yıl bu sayı sayısı 430 idi. Bu görüşmelerden savunma sanayi vakıf şirketleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da memnun ayrıldı.” dedi.

SANTEK 2017 Fuarının büyük başarıya imza attığını Vurgulayan Zeytinoğlu, “Tüm bu çalışmalarımızın meyvelerini toplayacağımızı düşünüyoruz.” dedi.