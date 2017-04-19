Yerli ''Transformers'' Kocaeli'ye gelecek

Çocukların hayallerini süsleyen transformers Kocaeli’nde gerçeğe dönüşecek.

Dünyanın ilk ve tek robota dönüşebilen ve yüzde yüz yerli otomobili, ilk gösterisini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği’nde gerçekleştirecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 21-23 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği’nde çocuklarımızı birbirinden güzel eğlence ve sürprizler bekliyor.

ŞENLİĞİN İLK GÜNÜ LETRONS GÖSTERİSİ

Bu yılki teması “Bilim ve Çocuk’’ olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği’ne katılan 41 ülkeden 1000 çocuk, hayallerindeki transformers robotlarının gerçeğe dönüşüne şahit olacak. 12 Türk mühendisinin birlikte geliştirdiği ve tamamen yerli olan robota dönüşen otomobil Letrons, ilk gösterisini 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği’nde gerçekleştirecek. Gösteri festivalin açılış günü olan 21 Nisan Cuma günü Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla saat 14.00’te gerçekleşecek açılış programına Letrons gösterileriyle renk katacak.

BİLİMİN BİLİNMEYENLERİNE YOLCULUK

Bu yıl fuarda çok sayıda bilim atölyesi de çocuklarımızı bekliyor olacak. Kocaeli Bilim Merkezi-Sanayi 4,0 Mucit Laboratuvarı yine Kocaeli Bilim Merkezi’nin Robot Atölyesi: Temizlik Robotu Yapımı, Bembeyaz Dişler Atölyesi, Periscop Atölyesi ve Elektro Böcek Atölyesi, Kocaeli Üniversitesi’nin Enerji Sistemleri Mühendisliği, Mekatronik Kulübü, İlköğretim Matematik Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Fizik Bölümü, Kimya Bölümü, Biyoloji Bölümü, Matematik Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği, Gebze Teknik Üniversitesi Kulüpleri Etkinliği, İzmit Bilim Ve Sanat Merkezi, Elazığ Bilim Merkezi, Sancaktepe Bilim Merkezi, Kayseri Bilim Merkezi ve Base Teknoloji, bilimsel atölye çalışmalarıyla fuarda yer alacak.

SEKA KAĞIT MÜZESİ DE FESTİVALDE

Türkiye’nin sanayi hafızası niteliğini taşıyan SEKA Mehmed Ali Kağıtçı Müzesi de bu yıl fuara çok iddialı şekilde hazırlandı. SEKA Kağıt Müzesi fuar alanında El Yapımı Kağıt Atölyesi, Matbaa Atölyesi, Para Basımı, Origami, Kaligrafi atölyelerinde elde kağıt yapımı, geleneksel aletlerle tarihi metal paraların basımı, elişi kağıtlarıyla katlama sanatı çalışmaları yapılacak. KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Mono Baskı Atölyesi ile Büyükşehir Geleneksel Sanatlar Evi Ebru Atölyesi etkinlikleri de alanda bulunacak.

SERGİ ALANLARI DOLUP TAŞACAK

Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki 9. Kocaeli Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali’nde Bilim Merkezi Sergi Alanı’nda 22 farklı bilim düzeneğiyle sergi ve uygulamalar, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin sergi alanında alternatif araçlar, RENKO’nun sergi alanında tasarlanan 8 farklı düzenekle atölye, SERTEK’in sergi alanında sanal gözlük ve tablet uygulaması ve uzay topu, SAN-LAB İş Makineleri Simülatörü sergi alanında 3 simro ve 3 bekoloder simülatör, Cross Medya sergi alanında Sanal Gerçeklik ile Dinazor ve Hazarfen Ahmet Çelebi simülasyonu, KO-MEK Geçmişin İzleri sergi alanında geleneksel kıyafetler sergilenecek ve geleneksel çocuk oyunları, Planeteryum sergi alanında ise gökyüzünü kubbe içinde modelleyerek film şeklinde gösterimi yapılacak.

