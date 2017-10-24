Yerli üretim sevdasıyla girdiği sektörde ihracatçı oldu

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir firmada yöneticilik yaparken istifa edip yerli makinelerle sanayi bant sektöründe fabrika kuran Gökmen Türengül, ürettiği ürünleri hem iç hem de dış pazarda satıyor.

Başiskele ilçesinde 2009 yılında kurduğu Pentasan firmasıyla sektörde yerini alan Türengül, tasarlayarak ürettikleri makineleri kullanarak sanayi bantları ve bezbant ürünleri üretiyor.

"Ürünlerin yerli ve milli" olması anlayışıyla hareket eden Türengül, ürettiği sanayi bantları ve bezbant ürünlerini iç piyasanın haricinde İtalya, Almanya, Rusya, İspanya, Azerbaycan, Kırgızistan'a ihraç ediyor.

Ar-Ge ve inovasyonunu yaptığı yeni ürününü 2018 yılında piyasaya sürmeyi planlayan Türengül, bununla dünya pazarında daha fazla yer almayı amaçlıyor.

"Yerli ürünler üretilmesine yönelik mücadele vermeye başladık"

Türengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma hayatına otomotiv sektöründeki bir firmada yöneticilik yaparak başladığını belirterek, daha sonra sağlık sektöründeki bir firmaya transfer olduğunu söyledi.

İstifa ettikten sonra 2009 yılında sanayi bantları sektöründe faaliyet gösteren bir fabrika kurduğunu ifade eden Türengül, bu alana girdiklerinde dışa bağımlılık bulunduğunu aktardı.

Türengül, ellerindeki bilgi birikimini değerlendirmeyi planladıklarını dile getirerek, "Firmamızı kurarak bu ürünlerin yerli üretilmesine yönelik mücadele vermeye başladık. Şirketimizi ilk olarak 3 ortaklı kurduk. Öncelikle hırdavat alanında bez bantlar yapmaya başladık." dedi.

O dönemde endüstriyel yapışkanlı bant sektöründe aşırı derecede ithal ürünler bulunduğunu anlatan Türengül, 2014 yılında diğer ortaklarının ayrıldığını belirterek, "Son 3 yıldır endüstriyel yapışkanlı bant sektöründe bu zamana kadar Türkiye'de ithal edilen 9 ürünü yerlileştirmiş olduk. Dört markamızla şu an hem dış hem de iç piyasada ürünlerimiz bulunuyor." şeklinde konuştu.

"Bu sektörde Türkiye'ye yapılan ithalatı azaltıyoruz"

Milli sermaye ve milli ticaret düşüncesiyle hareket ettiklerini anlatan Türengül, bu nedenle yaptıkları hamleleri yerlilik çerçevesinde gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türengül, söz konusu sektörde İtalya ve Almanya'dan getirilen makinelerin kullanıldığını aktararak, kullandıkları makineleri kendi imkanlarıyla yaptığını söyledi.

Fabrikada kullanılan makinelerin yerli olduğunu, üretimlerinde de kendi alın terlerinin bulunduğunu belirten Türengül, şöyle konuştu:

"Proje komple bize ait, dışarıdan yerli üretici firmalardan da destekler aldık. Endüstriyel teknik yapışkanlı bantlarda yaptığımız ürünler otomotiv sektörü, kablo demetleme sektörü, enerji kablo üreticileri, ayakkabı sektörü ve nargile sektöründe ithal ediliyordu. Biz bunları yerlileştirdik. Şu an birçok üründe pazar payımız yüzde 90'lara çıktı. Şimdi otomotiv sektörüne 2,5 yıldır Ar-Ge'si devam eden yeni bir ürünümüzü sunacağız. Ürün yılbaşı itibarıyla pazara girmiş olur. Kocaeli'de bu alandaki bazı yerlere test için verdik, olumlu geri dönüşleri oldu. Muadili olan yabancı bantlardan daha kaliteli ürünler ürettik."

"Yeni ürünümüz 2018'de Avrupa'da bize ciddi pazar payı yaratacak"

Türengül, en büyük atılımı demetleme ve araç üretiminde kablo sarımında kullanılan, ısıya dayanıklı ve ses izolasyonu yapan bandı piyasaya sürerek yapacaklarını dile getirerek, Türkiye'de hedeflerinin bu alanda yerli ürün üreterek ithalatı azaltmak olduğunu kaydetti.

Türkiye'deki pazarına bakmadan bu ürünlerin yerli üretimi için çaba sarf ettiklerini ifade eden Türengül, şöyle konuştu:

"'Bu ürün niye Çin'den, İtalya'dan, Almanya'dan geliyor da biz yapmıyoruz?' diyerek üretime geçtik. Bu zihniyetle çalışıyoruz. Yerli ürünler yaptık ve tüylü bez bantta ülkemize ve milletimize ciddi katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü rakamları çok yüksek. Ayakkabı sektöründe kullanılan ürünümüz biz yokken İtalya'dan geliyordu, biz bunu yerlileştirdik. Şu an Türkiye'de iç pazarda biz varız. Bu ürün şu anda İtalya'ya ihraç oluyor. Bu çok güzel bir şey. Bunun gibi Almanya, İspanya, Rusya, Azerbaycan, Kırgızistan'a ihracat yapıyoruz. Avrupa'da açılımımız devam ediyor. 2018'de az önce bahsettiğim ürün bize Avrupa'da bize ciddi pazar payı yaratacak çünkü dünyada bu ürünü üreten patentli 4. firma olduk."

"Milli savunma adına koşulsuz ne gerekiyorsa yaparız"

Türengül, Barutsan fabrikasına ürün sağladıklarını ve Roketsan'a da ürün vermeye başladıklarını aktararak, milli savunma adına koşulsuz olarak kendilerinden talep edilen ürünlerde her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Milli ürün üretmek adına yapılan çalışmalar sonucunda 7 yıldır meyve aldıklarını belirten Türengül, bunun hazzını yaşadıklarını dile getirdi.

Türengül, bunun parayla ölçülemeyeceğini ifade ederek, "Devletin ciddi destekleri var. Orada kendinizi ispatlamanız gerekiyor. Büyük oranda tüketim yapan kurumların yerli ürün kullanması lazım. Tüketicilerin bakış açısı bu olursa yerli üreticiler ayakta kalabilir. Ürünümü iç piyasada pazarlayamazsam dışarıya açılmam. Ciddi yabancı sermaye rekabeti de var. Bunun için ayakta kalabilmek için yerli ürün kullanılmasının teşvik edilmesi gerekir." diye konuştu.